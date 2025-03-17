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        Haberler Dünya Trump: Putin ile yarın sabah görüşeceğim | Dış Haberler

        Donald Trump: Putin ile yarın sabah görüşeceğim

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da sağlanmasını istediği ateşkesle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceği duyurulmuştu. Trump, görüşmenin yarın sabah saatlerinde gerçekleşeceğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 22:21 Güncelleme: 17.03.2025 - 22:31
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        Trump: Putin ile yarın sabah görüşeceğim
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        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da sağlanmasını istediği ateşkesle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşecek.

        Trump, görüşmenin yarın sabah saatlerinde gerçekleşeceğini duyurdu.

        Trump diğer yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'yi ziyaret edeceğini ve bunun çok uzak bir gelecekte olmayacağını ifade etti.

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