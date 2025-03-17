Trump: Putin ile yarın sabah görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da sağlanmasını istediği ateşkesle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşecek.

Trump, görüşmenin yarın sabah saatlerinde gerçekleşeceğini duyurdu.

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Trump diğer yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'yi ziyaret edeceğini ve bunun çok uzak bir gelecekte olmayacağını ifade etti.