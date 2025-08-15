Gözler tarihi zirvede! Trump-Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştireceği tarihi zirve iki lider arasındaki dördüncü buluşma olarak tarihi geçecek. Alaska'da gerçekleşecek zirve öncesinde, Trump Putin görüşmesinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Liderler ve heyetlerin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından taraflar ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Peki, "Trump-Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta, nerede?" İşte detaylar...
Trump Putin görüşmesi için geri sayım başladı. Görüşme öncesinde, ABD Başkanı Trump, savaşı durdurma yönünde irade göstermemesi halinde Rusya'ya yaptırım tehdidini yineleyerek, "Evet, (Rusya için) ekonomik olarak çok ağır sonuçları olacak." ifadelerini kullandı. Tarihi zirvenin başlayacağı saat kadar, toplantının ana gündem maddesi de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Trump-Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta, nerede? Trump Putin görüşmesinin ana gündem maddesi nedir?" İşte Trump-Putin görüşmesine ilişkin öne çıkan ayrıntılar...
TRUMP - PUTİN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Putin-Trump görüşmesinin 15 Ağustos Cuma günü yerel saatle 11.00 (Moskova saatiyle 22.00) TSİ ile 22.30 civarında başlaması bekleniyor.
TRUMP - PUTİN GÖRÜŞMESİ NEREDE?
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek tarihi zirve Alaska'da olacak.
İki Başkan, ilk kez Amerikan topraklarında görüşecek
ABD'de geçen yıl ikinci kez başkan seçilen Trump, ocakta görevine başlamasından bu yana Putin ile birkaç kez telefon görüşmesi yaptı.
İki lider, Rusya'yı arada sırada ziyaret eden Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla da temaslarını sürdürdü.
Witkoff'un 6 Ağustos'ta Kremlin Sarayı'nda Putin tarafından kabul edilmesinin ardından, iki liderin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde bir araya geleceği bildirildi.
İki liderin Amerikan topraklarında yapacağı ilk görüşmede Ukrayna krizinin çözüm yolları, Rusya-ABD arasındaki ilişkilerinin iyileştirilmesi başta olmak üzere, nükleer stratejik ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.
Putin ve Trump, 3 kez zirve düzenledi
ABD'de 2017-2021 yıllarında başkanlık görevini üstlenen Trump, Putin ile ilk zirvesini Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Toplantısı kapsamında 7 Temmuz 2017'de gerçekleştirdi.
Yaklaşık iki saat süren görüşmede Suriye ve Ukrayna meseleleri, Kore Yarımadası'ndaki durum, terörle mücadele ve siber güvenlikle ilgili konular istişare edildi.
Bu görüşme, Suriye'nin güneybatısındaki gerginliği azaltma bölgesinde çatışmaların durdurulması, Ukrayna meselesinin çözümünü teşvik etmek amacıyla Rusya ve ABD temsilcileri arasında iletişim kanalının oluşturulması, iki ülkenin büyükelçilerinin atanması sürecinin kolaylaştırılması gibi konularda uzlaşıya varılmasıyla sonuçlandı.
Rusya ve ABD liderleri arasındaki 2. zirve ise Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 16 Temmuz 2018'de düzenlendi.
İki saatten fazla süren görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konulara özel yer ayrıldı. Zirvede ayrıca nükleer silahsızlanma, Ukrayna'daki durum, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi, "Kuzey Akım-2" Doğal Gaz Boru Hattı Projesi gibi konular ele alındı.
İkili gündem geniş olsa da zirvede pek sonuç elde edilmedi.