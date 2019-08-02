C-Span televizyonuna açıklamalarda bulunan Trump, sosyal medyadaki 43 bin paylaşımı arasında pişman olduğu tek bir ifadenin bile olmadığını, ancak dış kaynaklı içeriklerin problemli olabildiğini söyleyerek retweetlere değindi. Geçtiğimiz gün, Trump Demokratları eleştiren bir paylaşımı retweet etmiş, ancak hesabın sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

Twitter'ı neden sık olduğuna değinen Trump, "Eğer beni tarafsız anlatmış olsalardı, Twitter'a yazmama gerek bile kalmazdı. Bu benim tek savunma şeklim. Eğer basın beni sıkça anlatsaydı buna ihtiyacım olmazdı, ama onlar beni dürüstçe anlatmıyor" dedi.

Başkanlık görevinde geçirdiği 2.5 yıllık süre içinde yaşadığı en büyük hayal kırıklığının, basının hakkında yazdıkları olduğunu dile getiren Trump, "Bu beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu beni çok şaşırttı. Zaferin ne kadar büyük olduğu önemli değil, onlar gerçekten yanlış anlatıyor, 'fake news' (yalan haber) terimi buradan çıkıyor" ifadelerini kullandı.