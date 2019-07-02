Donald Trump, Barack Obama yönetiminin görüşme taleplerini reddeden Kim'le kimyalarının uyuştuğunu söyledi.

Kim Jong Un'la pazar günkü görüşmesinin hemen ardından gazetecilere konuşan Donald Trump, Obama yönetiminin bu görüşme için yalvardığını söyleyen ABD Başkanı, "Görüşebilmek için sürekli yalvarıyorlardı, ama Başkan Kim görüşmüyordu. Bizim kimyamız uyuşuyor ya da ona benzer bir şey oluyor." dedi, ancak Barack Obama'nın eski istihbarat şefi James Clapper bu iddiayı yalandı. Obama'nın ulusal güvenlik danışman yardımcısı da Trump'ın iddiasını sert biçimde reddetti.

Ben Rhodes Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump yalan söylüyor. 8 yıl orada kaldım. Obama'nın Kim'le görüşmeye çalıştığını görmedim. Dış politika bir 'reality show' değildir. Gerçekliğin kendisidir." dedi.