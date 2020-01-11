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ABD Başkanı Donald Trump, 2019 Nobel Barış Ödülü'nü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin değil kendisinin hak ettiğini savundu.
Ohio'nun Toledo kentinde bir seçim mitinginde konuşan Trump, "Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ama sonra duydum ki, o ülkenin lideri ülkeyi kurtardığı için Nobel Barış Ödülü alıyor" dedi.
Trump, konuşmasında ne Etiyopya'nın ne de Abiy Ahmed Ali'ye değindi.
Nobel Barış Ödülü, komşu ülke Eritre ile savaşı sona erdirme yönündeki çabaları nedeniyle Afrika'nın en genç lideri olan 43 yaşındaki Ali'ye verilmişti.
Abiy Ahmed Ali, aylar süren hükümet karşıtı gösterilerden sonra istifa etmek zorunda kalan Hailemariam Desalegn'in yerine Nisan 2018'de seçilmişti.
Ali göreve geldikten sonra, ülkede özgürlükleri genişleten bir dizi reform gerçekleştirdi.
Hapishanelerdeki binlerce aktivist serbest bırakılırken sürgündeki muhaliflerin ülkeye dönmesine izin verildi.
Ali'nin iktidara gelmesinden sonra medya özgürlüğüyle ilgili pek çok adım atıldı, önemli mevkilere kadınlar atandı.
Abiy Ahmed Ali, Trump'ın 2016'da başkan seçilmesinden sonra Nobel Barış Ödülü alan tek hükümet başkanı.
İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesine göre, Trump'ın ödülle ilgili sözleri Etiyopya'da kafa karışıklığına neden oldu.
Sosyal medyadaki yorumlarda bazı kullanıcılar, Trump'ın Etiyopya ile Eritre arasındaki barış anlaşmasını kastettiğini tahmin ederken, Etiyopya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ABD Başkanı'nın Mısır'la yaşadıkları baraj gerginliğine gönderme yaptığını belirtti.
Etiyopya, Nil nehri üzerinde bir baraj inşa ediyor. Mısır, su kaynakları azaltacağı gerekçesiyle bu baraja karşı çıkıyor.
Adı açıklanmayan Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, baraj için ABD nezdinde lobi yaparak Washington'un müzakerelerde önemli bir rol oynamasını sağladı.
Etiyopyalı yetkili, "Trump, gerçekten bir savaşı önlediğine inanıyor ama durum böyle değil" dedi.
Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi
Etiyopya'dan komşu Eritre'yle barışma hamlesi
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