        Trump, New York Times gazetesine 15 milyar dolarlık dava açtı | Dış Haberler

        Trump, New York Times gazetesine 15 milyar dolarlık dava açtı

        ABD Başkanı Donald Trump, "iftira ve karalama" ithamlarıyla The New York Times gazetesine 15 milyar dolarlık tazminat davası açtığını duyurdu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 09:46 Güncelleme: 16.09.2025 - 09:46
        Trump'tan New York Times'a 15 milyar dolarlık dava
        Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, gazetenin "on yıllardır kendisi, ailesi ve işleri hakkında yalan haberler yaptığını" savundu.

        Gazetenin eski ABD Başkan Yardımcısı ve son başkan adayı​​​​​​​ Kamala Harris'e verdiği desteği eleştiren Trump, "Harris'e verdikleri destek, The New York Times'ın ön sayfasının tam ortasında yer aldı, bu şimdiye kadar görülmemiş bir şeydi. Bu, şimdiye kadar yapılmış en büyük yasa dışı seçim yardımıdır." ifadelerini kullandı.

        Trump, New York Times’ın "yalan, iftira ve karalama yöntemlerini uzun yıllardır sistematik şekilde kullandığını" öne sürerek, 15 milyar dolarlık tazminat davasıyla bu yayın organını sorumlu tutacağını belirtti.

        Başkan Trump, daha önce ABC ve CBS gibi medya kuruluşlarıyla yürüttükleri davalarda da "başarılı sonuçlar" aldıklarını ve benzer şekilde tazminat kazandıklarını hatırlattı.

        Davanın Florida'da açıldığını kaydeden Trump, "New York Times'ın bana karşı yıllardır sürdürdüğü bu yalan ve karalama kampanyası artık sona eriyor." değerlendirmesinde bulundu.

