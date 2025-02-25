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        Haberler Dünya "Trump Musk'ın ayağını öptü" | Dış Haberler

        ABD'de yapay zeka ile hazırlanan videoda Trump, Musk'ın ayağını öperken tasvir edildi

        ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki iş birliğinin, Elon Musk lehine geliştiğini düşünen ABD'li bir grup, yapay zekaya Trump ile Musk'ın videosunu yaptırdı. Hazırlanan videoda Trump'ın Musk'ın ayağını öptüğü görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 18:16 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:16
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        "Trump Musk'ın ayağını öptü"
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        ABD Başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanına atanan Elon Musk'ın siyasetteki etkisi tartışılıyor.

        Oval Ofis'teki basın toplantılarına da katılan Musk'ın, Trump'ın üzerinde nüfuz sahibi olduğu iddia edilirken, bir grup ABD'li bu durumu protesto etmek amacıyla yapay zeka videosu hazırladı.

        ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı'nı hackleyen grup, Trump'ın Musk'ın ayağını öptüğü yapay zeka videosunu bakanlıktaki ekranlara yansıttı.

        ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Çok yaşa kral" yazarak kendisine krallık atfetmişti. Hackerlar da yapay zeka yardımıyla hazırladıkları videoya "Çok yaşa gerçek kral" yazarak Musk'ın Trump'ın üzerindeki nüfuzuna vurgu yaptı.

        ABD Başkanı Trump, Elon Musk ile ilişkisine dair yapılan eleştirilere yanıt vermiş ve "Elon ile aramızı bozmak istiyorlar." demişti.

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