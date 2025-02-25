"Trump Musk'ın ayağını öptü"

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanına atanan Elon Musk'ın siyasetteki etkisi tartışılıyor.

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Oval Ofis'teki basın toplantılarına da katılan Musk'ın, Trump'ın üzerinde nüfuz sahibi olduğu iddia edilirken, bir grup ABD'li bu durumu protesto etmek amacıyla yapay zeka videosu hazırladı.

ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı'nı hackleyen grup, Trump'ın Musk'ın ayağını öptüğü yapay zeka videosunu bakanlıktaki ekranlara yansıttı.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Çok yaşa kral" yazarak kendisine krallık atfetmişti. Hackerlar da yapay zeka yardımıyla hazırladıkları videoya "Çok yaşa gerçek kral" yazarak Musk'ın Trump'ın üzerindeki nüfuzuna vurgu yaptı.

ABD Başkanı Trump, Elon Musk ile ilişkisine dair yapılan eleştirilere yanıt vermiş ve "Elon ile aramızı bozmak istiyorlar." demişti.