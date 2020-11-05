Trump, Michigan'da önde olduklarını iddia etti

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Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina'da büyük fark atarak önde olduklarını belirterek, Michigan'da da önde olduklarını savundu.

Öte yandan Twitter, Trump'ın bu açıklamasına hem "Bu tweet paylaşıldığında resmi kaynaklar sonuçlar onaylamadı." hem de "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketleri ekledi.

ABD'de 3 Kasım Salı günü düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından bazı eyaletlerde sonuçların netleşmemesi nedeniyle, yarışın kazananı hala bilinmiyor.