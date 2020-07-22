Trump: "Kovid-19 salgınında durum daha iyiye gitmeden önce, daha da kötüleşecek"

Trump, yaklaşık 3 ay aranın ardından Beyaz Saray'da Kovid-19 konusunda bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantı süresince Kovid-19 için "Çin virüsü" tabirini kullanması dikkat çeken Trump, ülkenin özellikle güney bölgelerinde artan vakaları kontrol altına almak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Kovid-19'a karşı bir tedavi ve aşı geliştirilmesi için çalıştıklarının altını çizen Trump, "Bu salgında yiten her yaşam için yas tutuyoruz. Onların anısına, bir aşı geliştireceğimize söz veriyorum. Bu virüsü yeneceğiz. Aşı ve tedavi geliştirme konusunda gayet iyi gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, ülkede bazı bölgelerde durumun iyiye gitmesine rağmen, hala çok fazla sorun yaşayan yerler de olduğuna işaret ederek, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama gerçek bu." diye konuştu.
- Trump'tan maske önerisi
Daha önceki konuşmalarında maske takılması konusunda tartışmalı ifadeler kullanan Trump, bugünkü basın toplantısında farklı ifadeler kullanarak, "Sosyal mesafeyi koruyamayan herkesten maske takmasını istiyoruz. Bunu sevin ya da sevmeyin, maskenizi takın. Bunun bir etkisi olacaktır." ifadesine yer verdi.
Kendisinin maske takmak ile ilgili bir sorunu olmadığını vurgulayan Trump, "Maske takmaya artık alışıyorum. Aklınıza vatanseverliği getirin, belki bu işe yarayacaktır." görüşünü paylaştı.
Trump, "Bu salgın sürecinden birçok şey öğrendik. Virüsle mücadele için gerekli kaynaklar bakımından iyi bir noktadayız ve bunları hemen ihtiyaç alanlarına gönderebiliriz. Ölüm oranlarımız düşmeye devam ediyor. Ölüm oranlarımız, Avrupa Birliği ve dünyada neredeyse diğer her yerden daha düşük." değerlendirmesinde bulundu.
Salgının başlangıcına göre şu anda daha çok belirti göstermeyen ya da orta şiddette geçen vakaları tespit ettiklerini anlatan Trump, "Bizim ana amacımız artık sadece salgını yönetmek değil, aynı zamanda bu pandemiyi bitirmek. Bu durumdan olabildiğince erken kurtulmak istiyoruz. Bu nedenle de artık birinci önceliğimizi aşının bulunması oluşturuyor." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!