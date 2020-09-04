Trump: "Kovid-19 aşısı belki ekim sonundan önce dağıtılır"

Trump, Pennsylvania eyaletinde düzenlediği etkinlikte, seçmenlere hitap etti.
Ülkede son dönemde yapılan anketlerde Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın önde çıkmasını eleştiren Trump, "Bu anketler sizi depresyona sürüklemek istiyor. Depresyona girdiniz mi? Hiç depresyonda gibi durmuyorsunuz." ifadesini kullandı.
Demokrat rakibi Biden'a sert eleştiriler yönlendiren Trump, "Biden sosyalist, Marksist ve polisten nefret eden aşırılıkçıların kuklası." dedi.
Biden'ın sürekli maske takmasını da eleştiren Trump, "Maske, Biden'a bir tür güvenlik duygusu veriyor. Ben psikiyatrist olsaydım, Biden'ın büyük sorunları olduğunu söylerdim." diye konuştu.
ABD'de son dönemde şiddet eylemlerine dönüşen protestolar hakkında da yorum yapan ve protestocuları "iç teröristler" olarak nitelendiren Trump, "Biden iç teröristlere taviz vermek istiyor, bense onları yargılamak istiyorum." diye konuştu.
- "Artık bir yerde Rusya denildiği an televizyonu kapatıyorum"
Demokratların sürekli kendisi ile Rusya'yı bağdaştırmasına da tepki gösteren Trump, "Bu manyaklar, her zaman Rusya hakkında konuşuyor, hiç Çin hakkında konuşmuyor. Artık bir yerde Rusya denildiği an televizyonu kapatıyorum." ifadesini kullandı.
Biden'ın siyasi yaşamı boyunca El Kaide terör örgütü elebaşı Usame Bin Ladin ve İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşı çıktığını belirten Trump, Biden'ın DEAŞ'ın ortaya çıkışını da izlediğini söyledi.
Trump, ülkede büyük kitlelerin posta yoluyla oy kullanmasının seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktireceğini ve şaibeye yol açacağını savunarak "Ben 3 Kasım gecesi seçim sonuçlarını görmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini ve 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu belirten Trump, "Aşı belki ekim sonundan önce dağıtılır Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!