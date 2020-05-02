Trump, koronavirüsün kökeninin Çin'deki bir enstitü olduğundan emin olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin, "Koronavirüsün kökeninin Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğundan emin olmanızı sağlayan herhangi bir şey gördünüz mü?" sorusuna, "Evet, gördüm" dedi.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Trump, Çin'i yeni gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti. Dünya Sağlık Örgütü'nü de "Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışmakla" suçladı.

Trump aynı zamanda koronavirüsün nereden, kimden, nasıl geldiğine dair araştırma yaptıklarını, bu araştırmayı bilimsel olarak yürüttüklerini de ekledi.

Covid-19 riskine rağmen Çin'i insanların seyahat etmesine izin vermekle suçlayan Trump, "Çin ya virüsün yayılmasını durdurmadı ya da yayılmasına izin verdi" dedi.

Çin'in kasıtlı olarak virüsün yayılmasına izin verdiğini mi kastettiğine dair bir soruya da, "Nerede olduğunu göreceğiz. Nereden geldiğini göreceğiz" yanıtını verdi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i yaşananlardan sorumlu tutup tutmadığına ilişkin olarak ise yorum yapmadı.

Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) de "Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışmakla suçladı.

Trump, "WHO kendinden utanmalı. Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor. Biz WHO'ya 500 milyon dolara yakın para ödüyoruz, Çin ise 38 milyon dolar ödüyor… İnsanlar korkunç hatalar yaparken bahane bulmamaları lazım." diye konuştu.

ABD istihbaratı: Koronavirüs insan yapımı değil

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ise daha önce koronavirüsün insan yapımı olmadığı ya da Çin'de laboratuvar ortamında geliştirilmediği sonucuna varmıştı.

Ancak Amerikan istihbaratı hala virüsün kökenini araştırıyor.

BBC ABD Dışişleri Bakanlığı Muhabiri Barbara Plett, Amerikan istihbaratının ilk kez konuyla ilgili olarak net bir açıklama yaptığını aktardı.

Barbara Plett'e göre ABD istihbarat servisleri böylece koronavirüs salgınının kökenine yönelik en aşırı komplo teorilerini reddetmiş oldu.

Bu teorilere göre Çin, koronavirüsü geliştirmiş ve biyolojik silah olarak kullanmıştı.

Amerikan istihbarat servisleri buna karşın virüsün Çin'in Vuhan kentinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir laboratuvardan yanlışlıkla sızdırıldığı ihtimalini dışlamıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo daha önce koronavirüsü Çin'in geliştirmiş olabileceğini söylemiş ve Pekin yönetimine uzmanların şüphelenilen laboratuvara girmelerine izin vermelerini istemişti.

Çin hükümeti ise koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvarda üretildiği suçlamalarını reddediyor.

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