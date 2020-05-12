ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleşen basın toplantısında, Asya kökenli CBS News muhabiri ile tartışması dikkat çekti.
CBS News muhabiri Weijia Jiang Trump'a "Neden ABD'de yapılan koronavirüs test sayısına vurgu yapıyorsunuz? Siz birçok kez ABD'nin test konusunda diğer tüm ülkelerden daha iyi iş çıkardığını söylediniz. Bu neden önemli? Her gün Amerikalılar yaşamlarını kaybederken ve her gün yeni vakalar görülürken bu neden sizin için bir küresel yarışma?" sorusunu yöneltti.
Başkan Trump bu sorunun ardından "Dünyanın her yerinde hayatlarını kaybediyorlar. Belki de bu soruyu Çin'e sormalısın. Bana sorma. Bu soruyu Çin'e sor" cevabını verdi.
"BUNLAR EDEPSİZ SORULAR"
CBS News muhabiri Jiang Trump'a yanıt vermek isterken mikrofonu kapatıldı ve Trump sonraki soruyu sorması için başka bir gazeteci seçti.
Asya kökenli olduğu için böyle bir cevap aldığı düşünülen Jiang, Trump CNN’in Beyaz Saray muhabiri Kaitlan Collins'e söz hakkı verdiği esnada araya girerek, "Neden özellikle bana bunu söylüyorsunuz?" diye sordu. Trump ise "edepsiz sorular soran herhangi birine bu yanıtı vereceğini" ifade etti. Jiang'ın bu ifadelere "Bu edepsiz bir soru değil. Neden önemli?" şeklinde cevap verdi.
Bu yanıtın ardından CNN muhabiri Collins'in konuşmasını beklemeden basın toplantısını bitirdi.
ABD kamuoyunda ve sosyal medyada Trump’ın bu davranışının uygunsuz olduğuna ilişkin yorumlar yapıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da Trump'ın ırkçılık yaptığını öne sürdü.
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