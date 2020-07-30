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Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, Anthony Fauci’nin kendisinden daha popüler olmasından yakınan Trump, "Kimse beni sevmiyor. Bu sadece benim kişiliğimle ilgili olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri aktardı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 tedavisinde "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacının kullanımına ilişkin tartışmalara da değinen Trump, "Bazı doktorlar bu ilacın son derece başarılı olduğunu söylüyor. Bazıları da buna katılmıyor. Ben bu ilacın kullanımının siyasi bir hal aldığını düşünüyorum. Ben 14 gün kullandım ve bakın buradayım. Bu ilaç güvenli, bir sorun çıkarmıyor. Ben bir problem yaşamadım." dedi.

Trump, hidroksiklorokinin etkilerine ilişkin birçok çalışma yayımlandığını ve daha önce olumlu görüşler olduğunu kaydederek, "Bu ilaç bugünlerde çok popüler değil çünkü ben önerdim. Ben önerince de birileri 'bunu kullanmayın' dedi." diye konuştu.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci’nin kendisinden daha popüler olmasından yakınan Trump, "Kimse beni sevmiyor. Bu sadece benim kişiliğimle ilgili olabilir." görüşünü paylaştı.

Quinnipiac Üniversitesi tarafından yayımlanan bir ankete göre koronavirüs konusunda ABD halkının yüzde 67'si Trump'ın yaptığı açıklamalara güvenmiyor. Aynı ankete göre Fauci'nin sunduğu bilgilere güvendiklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 65.