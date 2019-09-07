Trump, 'Kasırga Alabama'yı da vuracak' iddiasını kanıtlamak için 'sahte' meteoroloji haritası gösterdi

07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir brifingde, Dorian kasırgasının Alabama eyaletini de vuracağı iddiasını haklı çıkarmak için tahrif edilmiş "sahte" bir harita gösterdi.
Ülkede meteorolojinin hava tahmini haritaları üzerinde oynamak suç ve 90 güne kadar hapis cezası var.
Trump'la Meteoroloji Dairesi arasındaki "inatlaşma" 1 Eylül'de Trump'ın kasırganın Alabama'yı da vuracağını iddia ettiği Twitter mesajıyla başladı.
Meteoroloji Dairesi, 20 dakika sonra yine Twitter üzerinden Trump'ı yalanladı. Mesajda "Alabama Dorian'dan hiç ETKİLENMEYECEK. Tekrar ediyoruz. Dorian Kasırgası Alabama'yı hiç etkilemeyecek" dedi.
Ancak bu açıklamaya rağmen, Trump dünkü brifinge keçeli kalemle kasırganın olası etki alanına Alabama'nın da dahil edildiği bir haritayla çıktı.
Trump haritayı kimin hazırladığı sorusuna "Bilmiyorum, bilmiyorum" diye yanıt verdi.
https://www.facebook.com/230299653821/posts/10156990670123822
CNN Televizyonu ABD Başkanı'nın son bir hafta içinde toplam 62 kez çoğu Twitter'da olmak üzere kamuoyuna yanlış bilgi verdiğini duyurdu.
Söz konusu iddialar arasında Trump'ın, eşi Melania Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la tanıştığını ve Irak'ın işgaline hiç destek vermediğini söylemesi de var.
Trump G-7 zirvesinde Melania Trump'ın Kim'i yakından tanıdığını söylemişti. First Lady'nin Kim'le hiç görüşmediği biliniyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Melanie Trump'ın Kuzey Kore lideriyle telefon görüşmesi de yapmadığı anlaşılıyor.
Beyaz Saray basın sözcüsü Stephanie Grisham, "Başkan Trump Kim'le güçlü ilişkisinin her boyutunu First Lady ile konuşur. Bu yüzden onun da Kim'i çok iyi tanıdığını düşünmüş olabilir" dedi.
Trump 2016'daki seçim kampanyası boyunca Irak'ın işgaline hiç destek vermediğini söylemişti. Trump bu iddiasını geçen hafta da yineledi. Ancak Donald Trump'ın işgalden altı ay önce katıldığı bir radio programında harekata destek verdiği, yine işgalin ertesi günü de "Askeri açıdan muazzam bir başarı" dediği ortaya çıktı.
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