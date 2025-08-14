Habertürk
        Haberler Dünya Trump: İsrail gazetecilerin girişine izin vermeli | Dış Haberler

        Trump: İsrail gazetecilerin girişine izin vermeli

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in gazetecilerin Gazze'ye girişini izin verdiğini görmek istediğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 21:45 Güncelleme: 14.08.2025 - 21:45
        Trump: İsrail gazetecilerin girişine izin vermeli
        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verdiğini görmek istediğini söyledi.

        ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye basın mensuplarının girmesi konusunda değerlendirmede bulundu.

        Trump, "Gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesi konusunda İsrail'e baskı yapacak mısınız?" şeklindeki soruya, "Bunun olmasını isterim. Gazetecilerin içeri girmesine hiçbir itirazım yok. Eğer gazeteciyseniz orada röportaj yapmak tehlikeli olabilir, bunu da biliyorsunuz ancak bunun olduğunu (basın mensuplarının Gazze'ye girdiğini) görmek isterim." diye yanıt verdi.

