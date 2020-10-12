AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkemeye aday gösterdiği Amy Coney Barrett'in Senatoda görülen onay oturumu başladı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve tedbir noktasında birbirleriyle münakaşaya girdi. Demokratlar'ın Barrett'e yönelik sert söylemleri dikkat çekti.

Demokrat senatörler, Barrett'in Yüksek Mahkeme Yargıçlığı pozisyonuna uygunluğu ve adaylığının seçime sadece haftalar kala yapılması hakkında Trump ve Cumhuriyetçilere çeşitli suçlamalar yöneltti. Katolik olan Barrett'in aşırı muhafazakar olmasının alacağı kararlarda tarafsız olmasını engelleyeceği ileri sürüldü.

DEMOKRATLAR'DA "OBAMACARE" ENDİŞESİ

Demokratlar, Trump yönetiminin, kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen yurttaşlara devlet destekli sağlık sigortası ve bakımı sağlayan Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın iptali için Barrett'in özellikle seçildiğini ileri sürdü. Barrett'in adaylığı için "son derece tehlikeli siyasi bir hamle" tanımında bulunuldu.

Trump hükümetinin, Kongrenin 2017'de çıkardığı vergi düzenlemesiyle sağlık sigortası yaptırmayanlar için öngörülen para cezasının ve sigorta zorunluluğunun ortadan kalkması nedeniyle söz konusu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmasına atıfta bulunuldu. Barrett'in seçilmesinin bu yasa üzerinden sağlık hizmetli alan milyonlarca Amerikalıya risk oluşturduğu vurgulandı.

CUMHURİYETÇİLER, TRUMP'IN YASAL HAKKI OLDUĞUNU SAVUNDU

Barrett'e destek veren Cumhuriyetçi senatörler ise Başkan Trump'ın seçim gününe kadar anayasal kural çerçevesinde görevi başında olduğunu hatırlattı. Cumhuriyetçiler, Liberal eğilimli yargıç Ruth Bader Ginsburg'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan koltuğa aday göstermesinin Trump'ın yasal hakkı olduğunu savundu.

Cumhuriyetçiler, Barrett'in Yüksek Mahkemeye adaylığı konusunda teknik ve eğitimsel donanıma bir şey diyemeyen Demokratlar'ı, dini inancına yönelmekle suçladı. Cumhuriyetçi senatörler, Barrett'in kişisel inançlarının Amerikan değerlerine uyduğu ve adaylığıyla karıştırılmaması gerektiğini ifade etti.

Salı ve çarşamba Barrett ve senatörler arasında "ikili sorgulama" olmak üzere devam edecek oturumda, perşembe dışarıdan tanıklar davet edilerek, adaylığına destek veya muhalefet olarak ifade verecek.

BARETT'İN ADAYLIĞI TRUMP İÇİN KRİTİK

Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde, 1972'de 7 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Barrett, liseyi bitirene kadar burada yaşadı.

Tennessee eyaletindeki Rhodes College'da İngiliz edebiyatı bölümünü bitiren Barrett, tam burslu kazandığı Notre Dame Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1997'de birincilikle bitirdi.

Evli olan Barrett, akademik ve hukuk alanında birçok görevde bulundu. Barrett, 8 Mayıs 2017'de Başkan Trump tarafından 7'nci Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıçlığı görevine aday gösterildi.

31 Ekim 2017'de Senatonun onayını alan Barrett, o tarihten itibaren görevini sürdürüyor.

Barrett'in, oturumların ardından onaylanması ve seçim öncesinde mahkemedeki koltuğuna oturması durumunda Yüksek Mahkemedeki siyasi eğilim haritası, 5 muhafazakar yargıca karşı 3 liberal yargıç olarak biçimlenecek.

Genel eğilimi muhafazakar olan Mahkeme Başkanı John Roberts'ın da bu denkleme eklenmesiyle yeni tablo muhafazakarlar lehine 6'ya 3 gibi net bir üstünlük anlamına geliyor.

ABD siyasi tarihinde eşine az rastlanan bu durum, 3 Kasım'daki seçimlerin muhtemel bir kaosa dönüşmesi ve son karar için Yüksek Mahkemenin devreye girmesi durumunda Barrett'in çok kritik bir rol oynamasına imkan vermesi bekleniyor.