Trump'ın seçim kampanyası videolarındaki destekçiler 'aktör'

04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için hazırlanan ve Facebook'ta paylaşılan reklam videolarında hazır görseller ve aktörler kullanıldığı, videolarda belirtilen bazı yerlerin de başka ülkelerde olduğu ortaya çıktı.
Haziran ayında sosyal medya sitesine yüklenen bir reklam videosunda "Florida'dan Tracey" olarak tanıtılan kumsalda yürüyen bir kadın görülüyor ve görüntülere "Başkan Trump muhteşem bir iş çıkarıyor. Amerika Birleşik Devletleri için daha iyi bir başkan düşünemiyorum" sesi eşlik ediyor.
Ama Floridalı Tracey aslında bir aktris ve video Getty Images'ın paralı hazır görsel servisi olan iStock'tan alınmış. iStock'ta Tracey'nin koştuğu, at bindiği, bir atölyede çalıştığı, köpeğini yürüyüşe çıkardığı va hatta doktor rolünde olduğu videolar da mevcut.
Reklam videolarının gerçekliği tartışması, ilk olarak geçen hafta siyasi konularda yazan Judd Legum adlı gazeteci tarafından gündeme getirildi. Legum "Trump kadınlar ve özellikle genç kadınlar arasında pek popüler değil. Bu yüzden Facebook ve Google'da paylaşılan reklam videolarında genç bir kadın olan 'Tracey' kullanılıyor" yazdı.
Reklam videosunda, ekranın altında birkaç saniye görünen "görüşler gerçek, aktörler temsilidir" uyarısı yer alsa da, gerçek destekçi kullanma emri verme yetkisi bulunan ve sık sık "sahte haber" vurgusu yapan Trump'ın neden aktör kullanma ihtiyacı duyduğu tartışılıyor.
Bir Twitter kullanıcısı "Neden seçim kampanyanın reklamı için hazır fotoğraflar ve ABD dışından aktörler kullanıyorsun. Amerika'da seninle çalışacak birilerini bulamadın mı?" yazdı.
Bir diğer reklam videosunda da Washington'dan Thomas'ın görüntüleri üzerinde "Başkan Trump ve ailesine Tanrı'nın güç vermesi için dua ediyoruz" seslendirmesi duyuluyor.
Thomas da aslında hazır görsel servisine "sakallı hipster" yazınca karşınıza çıkan aktörlerden biri.
Reklamda Thomas'ın Washington'da çalıştığı kafede olduğu iddia ediliyor ancak bu kafe gerçekte Tokyo'da bulunuyor.
Trump'ın reklam ekibinin, kafenin yerinin belli olmaması için dışarıdaki tabelayı videoda buzladığı görülüyor. iStock'taki orijinal videoda tabelada Japonca yazı olduğu açıkça görülüyor.
Ancak Trump reklam kampanyasında hazır görseller kullanan ilk siyasi değil.
2016'daki ABD başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adaylarından Marco Rubio'nun da "Amerika'da sabah" yazısıyla paylaştığı videonun Kanada'da Vancouver limanını gösterdiği anlaşılmıştı.
Eylül'de eski Florida valisi Jeb Bush'u destekleyen bir grubun paylaştığı görseller de İngiltere ve güneydoğu Asya'dan manzaralar ve kişiler içeriyordu.
Ocak ayında yine Trump'ın ABD'nin sınır güvenliği ile ilgili yayınladığı reklamdaki kişilerin de Fas'tan İspanya'ya geçen Afrikalı göçmenler olduğu ortaya çıkmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!