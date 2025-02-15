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        Haberler Dünya Amerika Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı | Dış Haberler

        Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın sabıka fotoğrafının Beyaz Saray'daki Oval Ofis'in girişine asılması dikkati çekti. Trump, 2023 yılında mahkemeye çağrılarak sabıka  fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 04:13 Güncelleme: 15.02.2025 - 04:13
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        Sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı
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        ABD'de Oval Ofis'in girişindeki duvara Başkan Donald Trump'ın sabıka fotoğrafının asılması dikkati çekti.

        AA'nın The Hill'e dayandırdığı habere göre; Trump'ın sabıka fotoğrafı, Beyaz Saray'da Oval Ofis'in girişine asıldı.

        Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, sabıka fotoğrafının New York Post'a manşet olmuş haliyle çerçevelenerek duvara asıldığı görüldü.

        AA'nın haberine göre; Trump 2023'te, Georgia eyaletinde, seçimlere hile karıştırmakla suçlandığı dava kapsamında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu.

        Söz konusu sabıka fotoğrafı, Trump ve destekçileri için "siyasi olarak hedef alınmanın" bir simgesi haline gelmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #ABD
        #beyaz saray
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