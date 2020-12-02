Trump'ın, Pompeo'ya "3. Dünya Savaşı çıkarmadan İran'a baskıyı artırma izni verdiği" iddiası

Amerikan Daily Beast haber sitesinin adının açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, başta Pompeo olmak üzere ilgili diplomatlara ve yakın danışmanlarına İran konusunda "geniş kredi" verdi.
Haberde, son birkaç haftadır seçim sonuçlarına odaklanan Trump'ın dış politika konularıyla fazla ilgilenmediği ve özellikle İran konusunu tamamen Pompeo'ya bıraktığı ileri sürüldü.
Trump'ın Pompeo ile görüşmelerine şahit oldukları belirtilen iki kıdemli yetkiliye göre Donald Trump, "3. Dünya Savaşı çıkarmadığı sürece" İran'a uygulanan baskıyı artırması konusunda Pompeo'ya yetki verdi.
Habere göre Trump yönetiminin 20 Ocak'ta başkanlık görevini seçimleri kazanan Joe Biden'a devretmeden önce İran'a yeni ekonomik yaptırımlar açıklaması ve İran'ın ekonomisini zora sokacak adımlar atması bekleniyor.
Haberde ayrıca, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesi konusunda İsrail ile ABD istihbaratları arasında iş birliği yapılmış olabileceği iddiası da yer aldı.
İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programına ilişkin yaptığı sunumda, programın mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.
İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etmişti.
İran ise olaya hemen karşılık vermek yerine Biden yönetiminin iş başına gelmesini bekleyeceğini ima eden açıklamalar yapmıştı.
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