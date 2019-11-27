27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin terör örgütü YPG/PYD/ PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine, Ankara da NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki güvenlik planının yayımlanmasına karşı çıktı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO'nun biri Rusya'ya karşı Baltık ülkeleri için, biri de güneyden gelen tehditlere karşı Türkiye için iki güvenlik planı bulunuyor. Bu planlar NATO Konseyi tarafından onaylanarak iki yılda bir güncelleniyor ve yayımlanıyor.
Hazırlanan son güvenlik planları da NATO Konseyi tarafından onaylandı. Konseyin onayladığı planda Türkiye'ye yönelik tehditlerin içinde YPG/PYD/PKK da bulunuyor. Ancak Suriye'de terör örgütünün uzantısı PYD ile yakın işbirliği içerisinde olan Trump yönetimi planın yayınlanmasına karşı çıktı. Bu itirazdan sonra birkaç ülke daha ABD'ye katıldı.
Türk yetkililerin aktardığına göre ABD, planın yayınlanması halinde YPG/PYD'ye destek verdikleri için hukuki olarak sorumlu tutulacağı gerekçesiyle plana itiraz etti.
Söz konusu belge NATO Konseyi'nin onayına karşın henüz yayımlanmadı. Türk yetkililer de "Türkiye için hazırlanan plan yayımlanmadıysa ötekine de izin vermeyiz" diyerek tepkilerini ortaya koydu.
Konu 20 Kasım'da Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da gündeme geldi. Türk heyeti toplantıda, 'Baltık ülkeleri için hazırlanan raporun yayımlanmasını isteyenlerin Türkiye için de aynı duyarlılığı göstermesini' istedi.
STOLTENBERG DEVREDE
Konunun çözülmesi için şu anda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çaba sarf ediyor. Diplomatik kaynaklar, Stoltenberg'in ortak bir dil bulmaya çalıştığını kaydetti.
Bu arada, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri de konuya ilişkin ortak değerlendirmeler yapıyor. Türk yetkililer tekliflere açık olduklarını ifade etti.
Stoltenberg, konunun çözümü için yürüttüğü çalışmalar kapsamında son Türkiye ziyaretinden önce Türk yetkililerle toplantı yapmak istedi. Türk heyeti toplantıya gitmesine rağmen ABD heyeti toplantıya katılmadı.
Türk tarafı konunun çözümlenmesi için çalışmaların devam ettiğini, ancak henüz bir sonuç alınamadığını vurguluyor.
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