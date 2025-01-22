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        Haberler Dünya Trump'ın özel temsilcisi ateşkes denetimi için bölgeye gidecek | Dış Haberler

        Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ateşkes denetimleri için bölgeye gidecek

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de sağlanan ateşkesle ilgili denetimlerde bulunmak üzere bölgeye gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 22:43 Güncelleme: 22.01.2025 - 22:43
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        Trump'ın özel temsilcisi ateşkes denetimi için bölgeye gidecek
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        Witkoff, Fox News kanalında katıldığı bir programda, Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Gazze'de pazar günü yürürlüğe giren ateşkesle ilgili Witkoff "Netzarim Koridoru ve ayrıca Philadelphia Koridoru'ndaki bir denetim ekibinin parçası olacağım." dedi.

        "Ateşkesi uygulamak, muhtemelen anlaşmayı yürürlüğe koymaktan daha zordur. Bunu başarmak zorundaydık ve Tanrı’ya şükür başardık. Şimdi ise bunu uygulamamız gerekiyor." şeklinde konuşan Witkoff, bu süreçte özellikle Katar'ın kilit rol oynadığının altını çizdi.

        Witkoff, ayrıca İsrail ile bölgedeki Arap ülkeleri arasında normalleşme konusunda da çok umutlu olduğunu vurgulayarak, "Bence bölgedeki herkesi bu konuda ikna edebilirsiniz. Orada yeni bir liderlik anlayışı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

        Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

        Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, 33 İsrailli esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

        İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir

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