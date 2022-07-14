Trump'ın Orta Doğu politikasına devam

ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyareti, hem iç hem de dış politika açısından dikkatle takip ediliyor. Gündemde her ne kadar Yemen savaşı, iklim değişikliği, terörle mücadele, gıda güvenliği gibi konular olsa da asıl mesele ABD'deki petrol krizine çözüm bulmak.
TRUMP'IN ORTA DOĞU POLİTİKASINA DEVAM
Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar ziyaret öncesi ABD medyasında 'Biden Trump'ın Orta Doğu politikasını kucaklamaya gidiyor' manşetleri atıldığına dikkat çekerken "İsrail'in körfez ülkeleriyle normalleşme sürecini eski ABD Başkanı Donald Trump başlatmıştı ve şimdi de Biden yönetimi bu adımlara devam ediyor" şeklinde konuştu. Çınar "Bilhassa İsrail'in Suudi Arabistan ve BAE ile olan yakınlaşmasını Biden yönetimi de destekliyor" ifadelerini kullandı.
ZİYARET MECBURİ, SEBEP PETROL KRİZİ
ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a gitmesinin ana nedeninin enerji ve petrol krizi olduğunu belirten Ali Çınar "ABD kamuoyunda Başkan Biden mecburen Suudilerden petrol fiyatlarının düşürülmesi ve tedarikinin artırılması konusunda yardım isteyecek algısı var. Şimdi gözler Başkan Biden'ın petrol konusunda Suudilerden neler talep edeceği ve ne kadar karşılık bulacağı" dedi. Biden'ın ziyaret programında ağırlıklı olarak güvenlik ve ekonomi başlıklı toplantılar olduğunu belirten Çınar "ABD Başkanı Biden İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm ile ilgili bir açıklama yapabilir" dedi.
İRAN'DAKİ TOPLANTI ÖNEMLİ
ABD Başkanı Biden'ın Orta Doğu ziyaretinin hemen ardından 19 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Tahran'da bir araya gelecek. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, İran'ın Rusya'ya, Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere drone vereceği ile ilgili açıklamasını hatırlatan Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Bu, İran'ın dolaylı ya da dolaysız Ukrayna savaşına müdahil olması anlamına geliyor. Bu nedenle gelecek hafta İran'daki toplantı önemli" dedi. Çınar "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da orada olması dikkatleri Türkiye'ye de çekecektir" şeklinde konuştu.
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