Trump'ın malikanesinden gizli belgeler çıktı

AA

ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresinden (NARA) yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Florida'daki "Mar-a-Lago" isimli malikanesinde geçen hafta el konulan 15 kutu dolusu belgenin içeriğine yer verildi.

Çoğu ulusal güvenlik belgeleri olan ve 6 Ocak Kongre baskını soruşturması kapsamında Trump'tan alınan belgeler arasında "gizli bilgi" damgalı belgelerin de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, NARA'nın incelemelerinde "Trump yönetimindeki kişilerin de sosyal medya ve e-posta kayıtlarını gerektiği gibi tutmadığına ve kişisel hesaplarını kullandığına dair" kanıtlara da ulaştığı aktarıldı.

ABD yasalarına göre Beyaz Saray kayıtlarının düzenli şekilde tutulmamasından dolayı şahıslara 3 yıl hapis cezası ve 2 bin dolar para cezası verilebiliyor.