ABD Başkanı Trump'ın, Kovid-19'a karşı aşı programının başına getirdiği Saloui, Amerikan medyasında ve sosyal medyada ilgi çekti.
"Warp Speed" adı verilen aşı programının başına getirilen tecrübeli doktor, başarılı geçmişiyle Amerikan kamuoyunun tanıdığı bir isim.
Londra merkezli ünlü ilaç firması GlaxoSmithKline’da 30 yıl çalıştıktan sonra 2017'de emekli olan Saloui, Afrika ülkeleri için tıp alanında önemli isimlerden biri olarak biliniyor.
Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Saloui'nin öz geçmişinin çok güçlü ve aşı alanında dünyanın önde gelen doktorlarından biri olduğuna dikkat çekildi.
Diğer yandan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) gibi Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri de Saloui'nin böylesine önemli bir göreve getirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.
Sosyal medyada da Saloui'ye destek mesajları atan Amerikalı Müslümanlar, Trump yönetiminin Müslüman dünyasıyla ilişkilerini düzeltmesi gerektiği yönünde mesajlar paylaştı.
"AŞI FORMÜLASYONUNDA DÜNYANIN EN SAYGIN ADAMLARINDAN BİRİ"
Beyaz Saray'da cuma günü düzenlenen programda aşı programını duyuran ABD Başkanı Trump, Slaoui için "Dünyaca ünlü, özel sektörde çalıştığı 10 yıl içinde 14 yeni aşı buluşuna yardımcı olmuş bir immünolojist. Aşıların formülasyonunda dünyanın en saygın adamlarından biri." ifadesini kullanmıştı.
''Warp Speed'' kapsamında aşı geliştirme ekibine katılmaktan onur duyduğunu dile getiren Saloui ise "Koronavirüse karşı yapılan aşı deneylerini incelediğimde, 2020 sonuna kadar yüzlerce milyon aşıyı dağıtmış olabileceğimize olan güvenim artıyor." ifadesini kullanmıştı.
Kız kardeşini ateşli hastalık boğmacadan kaybettiği belirtilen Saloui, 1959 yılında Fas'ın Agadir bölgesinde doğdu. Slaoui, Kazablanka'da liseyi bitirdikten sonra, Belçika'da biyoloji bilimleri alanında öğrenim gördü.
Harvard Tıp Fakültesi ve Tufts Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmalarını sürdüren ve 100'den fazla uluslararası makalesi bulunan bilim adamı, "AIDS Aşı Girişimi" isimli kuruluşun da yönetim kurulu üyeliğini yapıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!