17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüs salgınının etkileri ABD'de ciddi şekilde hissediliyor. Virüsün yeni merkez üssü olan ABD'de koronavirüs kaynaklı ölümler 33 bini aştı.
21 Ocak tarihinde ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği ABD'de, Başkan Donald Trump'ın koronavirüs hakkında açıklamalarını inceledik.
ABD Başkanı Donald Trump, 10 Şubat'ta Fox News'e verdiği mülakatta yaptığı, "Nisan ayında havaların ısınmasıyla virüs mucizevi bir şekilde yok olacaktır." açıklaması ise o günlerde Amerikan basını ve kamuoyunda sıklıkla tartışılmıştı.
24 Şubat'ta ABD'deki vakaların artmasına rağmen virüsün hala kontrol altında olduğunu kaydeden Trump, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile DSÖ birlikte çalışıyor demişti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ise DSÖ'yü koronavirüs salgınına karşı başarılı olamadığın ve ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları durdurduğunu açıkladı.
Trump'ın ülkede virüse karşı ciddi bir tutum takınmadığını düşünülürken, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar uzun süredir virüs konusunda yönetime uyarıda bulunarak, Trump'ı bu konuda adım atmaya çağırıyordu.
11 MART'TA CİDDİ TAVIR TAKINMAYA BAŞLADI
6 Mart tarihinde yine Fox News'a konuşan Trump, DSÖ'nün verdiği ölüm sayılarının abartılı olduğunu söyleyerek, "Sezgilerim bu yönde, birçok insanla gerçekleştirdiğim sohbete göre birçok insan bundan hastalanıyor, ama çok hafif geçiriyorlar. Doktor bile görmedikleri oluyor, hatta aramıyorlar bile" iddiasında bulunmuştu.
Koronavirüs dünya çapında yayılmaya devam ederken ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği bir basın toplantısında bu konuya ilişkin şaka yapmıştı. Trump'ın koronavirüs salgınına ilişkin "Haftalardır yüzüme dokunamıyorum. Bunu yapmayı gerçekten çok özledim" ifadeleri salondakileri güldürmüştü.
21 Ocak tarihinde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından yaklaşık iki ay geçtikten sonra durumun ciddileşmesi ve koronavirüsün küresel bir kriz haline geleceğinin ayak seslerinin net bir şekilde duyulmasıyla Trump, 11 Mart'tan itibaren virüse karşı ciddi bir tavır takınmaya başladı.
Trump 11 Mart tarihinde yaptığı açıklamada Avrupa'dan gelen uçuşları askıya aldığını ifade etti. Ardından 13 Mart'ta ise 100 sayfalık “ABD Hükümeti Kovid-19 Müdahale Planı” başlıklı çalışmanın detayları paylaşıldı. ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede ulusal acil durum ilan etti. Trump, "Bu durum mutlaka geçecek. Bunu anlatacağız ve daha da güçlü olacağız. Çok şey öğrenildi, çok ders çıkarıldı" diye konuştu.
"GÖRÜNMEZ BİR DÜŞMAN İLE SAVAŞIYORUZ"
Tüm bunların ardından 4 Nisan'da gerçekleştirdiği basın toplantısında salgına yönelik kendilerinin hazırlıklı olduğunu savunan Trump, "Birçok insan bu salgının ciddiyetini anlamadı. Bense her zaman pandemilerin başa gelecek en kötü şey olduğunu biliyordum." diye konuştu. Trump, koronavirüs salgını için görünmez bir düşman ile savaşıyoruz ifadelerini de kullandı.
Öte yandan "Nisan'da virüs gider" açıklamasının hatırlatılması üzerine Trump, "Ben virüsün gideceğini söyledim. Tarih vermedim. Virüs gidiyor da." karşılığını vermişti.
New York Times’ta yer alan “Gelmekte olan şeyi görebilirdi: Trump’ın virüs konusundaki başarısızlığının perde arkası” başlıklı makalede Trump’ın Kovid-19 salgınına yönelik ilk haftalardaki tutumu incelendi. Trump’ın potansiyel virüs pandemisi hakkında çok önceden uyarıldığı halde bürokrasideki iç bölünme, planlama eksikliği ve kendi içgüdülerine olan inancı nedeniyle uyarılara zamanlıca cevap veremediği öne sürüldü.
ABD Başkanı bu iddialara ise, "Benim yaptığım her şey doğruydu" ifadeleriyle cevap verdi.
ABD'DE SON DURUM
Paylaşılan son bilgilere göre, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya çıktı. Ülkede koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ise 671 bin 425'e yükseldi.
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