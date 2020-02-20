20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan basını, Pentagon'a bağlı ajansın kullanıcılarına gönderdiği ve sızıntıyı bildiren 11 Şubat tarihli mektupları ele geçirdi.
Bu mektuplarda, ajansın veri tabanına yapılan bir güvenlik saldırısı sonucu kullanıcıların, sosyal güvenlik numaraları da dahil, bazı kişisel bilgilerine Mayıs-Haziran 2019 döneminde sızıntı olabileceği kaydedildi.
Ancak mektuplarda, sızıntının kim ya da kimler tarafından yapıldığına dair herhangi bir bilgiye yer verilmemesi dikkati çekti.
Savunma Bilgi Sistemleri Ajansı, ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Gizli Servisi, Genelkurmay Başkanı ve ABD ordusundaki diğer üst düzey yetkililere bilgi teknolojileri ve iletişim desteği sağlıyor.
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