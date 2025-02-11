Georgieva, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı tarifelere ilişkin görüşleri sorulan Georgieva, "ABD'nin tarifeleri henüz gelişen bir hikaye. Elimizde olan bilgiler, önceden de gelmesini beklediğimiz ticaret politika unsurları. Bilmediğimiz kısmı, bu politikalara reaksiyonun nasıl olacağı. Tüketicilerin, işletmelerin ve diğer ülkelerin nasıl tepki vereceği. Dolayısıyla, dünya ekonomisi üzerindeki etkiyi düşündüğümde, size cevabım bugün bunu söylemek için çok erken olduğu." ifadelerini kullandı.

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Georgieva, dolayısıyla bilinen ve bilinmeyen birçok nokta olduğunu belirterek, "Enflasyon konusunda da işlerin nasıl gelişeceğini görmemiz gerekiyor. Eğer dünyanın bazı bölgelerinde (ekonomik) yavaşlama söz konusu olursa, bu durum merkez bankalarını faizi düşürmeye itebilir." dedi.

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ABD ekonomisinin güçlü bir performans sergilediğini söyleyen Georgieva, ABD ekonomisinin diğer G20 ülkelerini geride bıraktığını ve salgın öncesi döneme göre ABD'ye daha fazla sermaye girişi olduğunu ifade etti.

Georgieva, bunun da doların güçlü performans sergilemesini sağladığını ancak güçlü doların yükselen ve gelişmekte olan piyasaların çoğu için zorluk anlamına geldiğini hatırlattı.

Dünya ekonomisinin de daha önce görülmemiş şoklara rağmen oldukça güçlü bir performans seyrettiğine işaret eden Georgieva, bu yıl küresel ekonomik büyümenin yüzde 3,3 seviyesinde olacağını öngördüklerini sözlerine ekledi.