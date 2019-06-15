Trump'ın görevi bırakacağını açıkladığı Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders'ın bu ayın sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. ABD Başkanı Sanders'ın yerine gelecek ismi ise açıklamadı.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Sanders'ın doğduğu eyalet olan Arkansas'a geri döneceğini duyurdu.

Sanders, Trump'ın şu ana dek en uzun süre birlikte çalıştığı üst düzey danışmanıydı.

Başkanlığa adaylık sürecinden beri yanında olduğu Trump'a sadık bir profil çizen Sanders'ın "Trump'ın başkan olmasını Tanrı istedi" sözleri çok konuşulmuştu.

Beyaz Saray'da uzun basın brifingi geleneğini bozmakla eleştirildi

Trump, Twitter'da ilk duyuruyu yaptıktan sonra Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

Sanders'ı "bir savaşçı" olarak niteleyen Trump, ardından sahneye çağırdığı sadık basın danışmanı için "Birlikte çok şey yaşadık ve o güçlüdür ama iyidir de" ifadelerini kullandı.

"Bu meslek hayatımın en büyük onuruydu" diyen Sanders, bir süre üç çocuğuna zaman ayıracağını söyledi.

Sanders uzun süren basın brifingleri geleneğine son verdiği gerekçesiyle eleştirmişti.

Reuters'ın haberine göre Sanders arka planda kalırken, Trump Beyaz Saray'ın önünde gazetecilerden soruları almayı tercih etti. Sanders son basın brifingini 94 gün önce yapmıştı. Bu süreçte Trump neredeyse her gün gazetecilerin karşısına çıktı.

Sanders, ABD medyası ile çekişmeli bir iletişim stratejisi izlerken, Trump'ın "sahte haber" söylemini sık sık kürsüde yineledi.

Görevde kaldığı sürede gazetecilere yalan söylemekle de suçlandı.

Trump iki yıl önce FBI Direktörü James Comey'i kovduğunda "Sayısız FBI üyesinin ABD Başkanı'na bu kararı için minnet duyduğunu" öne sürmesi eleştirilere neden oldu.

Trump'ın katılmayı reddettiği 2018 Beyaz Saray Muhabirler Yemeği'nde komedyen Michelle Wolf, konuklar arasındaki Sanders'ı konuşmasında ti'ye almış, onu Beyaz Saray'la ilgili gerçekleri gizlemekle suçlamıştı.

Trump taraftarlarının sevdiği, mitinglerde beraber selfie çektirmek istediği bir isim olarak tanınan Sanders'ın Arkansas Valisi olmak için yarışacağı söylentileri hızlı yayıldı.

Trump da Twitter'da haberi ilk duyurduğunda " Arkansas Valiliği için yarışmaya onu ikna edebilirsek, bu işi çok iyi yapacağını düşünüyorum" dedi.

Sanders aynı zamanda eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'in kızı.