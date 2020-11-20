Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünyaAmerika

Trump'ın gelini Lara, 2022 Senato seçimlerinde North Carolina'dan aday olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük oğlu Eric Trump'ın eşi Lara Trump'ın 2022 ABD Senato seçimlerinde North Carolina eyaletinden aday olabileceği bildirildi.

20.11.2020 - 13:47 | Güncelleme: ABONE OL
Trump'ın gelini Lara, 2022 Senato seçimlerinde North Carolina'dan aday olabilir
HABERTURK.COM / Ajanslar

New York Times'ın aktardığına göre, Trump ailesinden Beyaz Saray için yarışa girecek kişi beklenilenin aksine 2020 seçimlerini kaybeden Donald Trump, kızı Ivanka Trump veya büyük oğlu Donald Trump Jr. olmayabilir.

Lara Trump, emekli olacak North Carolina Cumhuriyetçi senatörü Richard Burr yerine aday olabilir.

38 yaşındaki eski TV yapımcısı Lara Trump, 2014 yılında Eric Trump'la evlenerek aileye katılmış ve Donald Trump'ın başkanlık kampanyasının online görsel içeriklerinin yüzü olmuştu.

Trump'ın danışmanı Mercedes Schlapp the Times'a şu ifadeleri kullandı: “O çok karizmatik, politikaya karşı doğal bir içgüdüsü var. O North Carolina'nın yerlisi ve insanlar onu tanır. Trump'ın kampanya sürecinde çok sıkı çalıştı ve birçok karar aşamasında aktif rol oynadı"

Lara Trump'ın, Trump yönetiminde Beyaz Saray'da Halkla İlişkiler Ofisi direktörü olan olan eski televizyon yıldızı Omarosa Manigault-Newman'a ayrılığından sonra 15 bin dolar para teklif ettiği iddia edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Çakarlı maganda için flaş gelişme
Çakarlı maganda için flaş gelişme
Polis durdurunca hayatının şokunu yaşadı
Polis durdurunca hayatının şokunu yaşadı
5 yıla kadar hapis istemi! Aylık geliri...
5 yıla kadar hapis istemi! Aylık geliri...
Hedefinde ünlü isim vardı... Kendini tutamadı
Hedefinde ünlü isim vardı... Kendini tutamadı
Biden, Kovid-19'a rağmen ekonomiyi kapatmayacak
Biden, Kovid-19'a rağmen ekonomiyi kapatmayacak
Lavrov: ABD ve Fransa, Rusya'ya gücendi
Lavrov: ABD ve Fransa, Rusya'ya gücendi
Trump'ın avukatı seçimlerde hile dedi, boyası aktı
Trump'ın avukatı seçimlerde hile dedi, boyası aktı
Biden'ın bakan adayları hazır!
Biden'ın bakan adayları hazır!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X