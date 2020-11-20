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New York Times'ın aktardığına göre, Trump ailesinden Beyaz Saray için yarışa girecek kişi beklenilenin aksine 2020 seçimlerini kaybeden Donald Trump, kızı Ivanka Trump veya büyük oğlu Donald Trump Jr. olmayabilir.

Lara Trump, emekli olacak North Carolina Cumhuriyetçi senatörü Richard Burr yerine aday olabilir.

38 yaşındaki eski TV yapımcısı Lara Trump, 2014 yılında Eric Trump'la evlenerek aileye katılmış ve Donald Trump'ın başkanlık kampanyasının online görsel içeriklerinin yüzü olmuştu.

Trump'ın danışmanı Mercedes Schlapp the Times'a şu ifadeleri kullandı: “O çok karizmatik, politikaya karşı doğal bir içgüdüsü var. O North Carolina'nın yerlisi ve insanlar onu tanır. Trump'ın kampanya sürecinde çok sıkı çalıştı ve birçok karar aşamasında aktif rol oynadı"

Lara Trump'ın, Trump yönetiminde Beyaz Saray'da Halkla İlişkiler Ofisi direktörü olan olan eski televizyon yıldızı Omarosa Manigault-Newman'a ayrılığından sonra 15 bin dolar para teklif ettiği iddia edilmişti.