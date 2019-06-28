28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Trump, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesinde sırasıyla Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmeler gerçekleştirdi.
İlk olarak Japonya Başbakanı Abe ile görüşen Trump, Japon otomobil firmalarının ABD'deki yatırımlarını takdir ettiğini vurgulayarak, ABD-Japonya ticari ilişkilerinin çok önemli olduğunu kaydetti.
Trump, Japonya'nın ABD'den alacağı muhtemel silahlarla ve askeri ilişkilerle ilgili de görüşeceklerini belirtti.
TRUMP-MODI GÖRÜŞMESİ
Daha sonra Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya gelen Trump'ın gündeminde yine ikili ticari ilişkiler vardı.
Japonya'ya gelişinden önce Hindistan'ın ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerinden şikayet ettiği hatırlatılan Trump, "Ticari ilişkileri konuşacağız, bunların olumlu olacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.
Hindistan ile bazı anlaşmalar imzalayacaklarını da dile getiren Trump, "Çok büyük bir ticari anlaşmayı duyuracağız." ifadesini kullandı.
ABD'nin şu anda dünyadaki "en cazip" ülke olduğunu savunan Trump, "Herkes bunun bir parçası olmak istiyor." dedi.
"KESİNLİKLE BİR ZAMAN BASKISI YOK"
Ayrıca zirve boyunca İran ile ilgili konuları da ele alacaklarını kaydeden Trump, "Acelemiz yok, zamanı istedikleri gibi kullanabilirler. Kesinlikle bir zaman baskısı yok. Umarım bir sonuç verir. Sonuç verirse çok iyi, vermezse ne olacağını zaten duyacaksınız." şeklinde konuştu.
Daha sonra Beyaz Saray, Trump'ın Abe ve Modi ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede "İndo-Pasifik bölgesinin serbest ve açık bir bölge" olması konusunda üç ülkenin mutabık olduğunu ve bu ülkeler arasında donanma alanında güçlü bir iş birliği bulunduğunu yazılı bir açıklamayla duyurdu.
TRUMP-MERKEL GÖRÜŞMESİ
Abe ve Modi'den sonra Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelen Trump, Merkel için "değerli bir arkadaş" ve "harika bir kişi" ifadelerini kullandı.
Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan Merkel arasındaki görüşmede, İran'ın Ortadoğu'daki tehlikeli eylemleri, Libya ve Sahel bölgesinin istikrara kavuşturulması ve Ukrayna'daki ekonomik reformun desteklenmesi de dahil birçok konu ele alındı." ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Trump, bugünkü temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile de bir araya gelecek.
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