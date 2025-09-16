Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.000,26 %6,06
        DOLAR 41,3189 %-0,01
        EURO 48,6759 %0,16
        GRAM ALTIN 4.890,25 %0,11
        FAİZ 39,90 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 56,55 %-0,29
        BITCOIN 115.423,00 %0,01
        GBP/TRY 56,2801 %0,15
        EUR/USD 1,1776 %0,13
        BRENT 67,57 %0,19
        ÇEYREK ALTIN 7.995,57 %0,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden almasına mahkeme engeli - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden almasına mahkeme engeli

        ABD'de Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasına yönelik talebini reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 06:09 Güncelleme: 16.09.2025 - 07:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cook'un görevden alınmasına mahkeme engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin başkenti Washington'daki mahkeme, Fed Yönetim Kurulu üyelerinin yalnızca "haklı neden" ile görevden alınabileceğini hatırlatarak, Cook'un görevden alınmadan önce bilgilendirilme ve savunma hakkı olduğunu belirtti.

        AA'nın haberine göre; mahkeme, Trump'ın Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulması talebini kabul etmedi.

        ABD basınında yer alan haberlerde, Trump yönetiminin bu kararı Yüksek Mahkemeye taşımasının beklendiği aktarıldı.

        TRUMP GÖREVDEN ALMIŞTI

        Trump, 25 Ağustos'ta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

        Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

        REKLAM

        Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

        Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.

        Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, geçen hafta, Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarının, görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmederek, görevden alınmasını geçici olarak engellemişti.

        Trump yönetimi ise Cook'un görevden alınmasını geçici olarak durduran mahkeme kararına itiraz ederek, alt mahkeme kararını durdurmak için temyiz mahkemesine başvurmuştu.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fed
        #haberler
        #ABD
        #lisa cook
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor
        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Habertürk Anasayfa