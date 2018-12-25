Trump'ın Fed'i suçlaması ve ABD'de hükümetin kapanması Asya piyasalarını vurdu

Japonya'da Nikkei endeksi, Wall Street'teki değer kaybının yatırımcılarda yaratttığı kaygı nedeniyle yaklaşık yüzde 5 düştü.

Nikkei endeksi Nisan 2017'den bu yanaki en düşük seviyesinden kapanırken, Bangkok ve Tayvan borsaları da günü kayıpla kapattı.

Çin'de de Şangay Borsası yüzde 2'den fazla değer kaybetti.

Yatırımcıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) ile yaşadığı görüş ayrılıklarından ve hükümetin kapanmasından kaygılı oldukları bildiriliyor.

ABD'de de borsalar dün kayıtlara geçen en kötü Noel öncesi performansını gösterdi.

Dow Jones endeksi 650 puandan fazla düştü. ABD hisse senedi piyasasında yaşanan düşüşler, Büyük Buhran sonrası, Aralık 1931'de görülen en kötü Aralık performansına yaklaşmış durumda.

Bugün Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki birçok piyasa Noel tatili nedeniyle kapalı olacak.

Kayıpların nedeni ne?

Asya piyasalarının büyük ölçüde ABD'deki gelişmelere tepki verdiği ve kaygılı yatırımcıların satışlarının görüldüğü belirtiliyor.

Kayıpta ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı kovmayı ele aldığına yönelik haberlerin de rol oynadığı söyleniyor.

Ayrıca, ABD Kongresi'nin Trump'ın Meksika sınırına yapmak istediği duvara ödenek vermeyi reddetmesinin ardından ABD hükümeti kısmen kapanmıştı.

Trump'ın FED Başkanı Jerome Powell'ı kovmak istediği, ancak böyle bir yetkisi olup olmadığının belirsizliğini koruduğu söyleniyor.

Trump ne söyledi?

ABD piyasalarında düşüşler yaşanırken, Başkan Trump dün Fed'e sert eleştiriler yöneltmişti. Trump, Fed'in ABD ekonomisindeki "tek sorun" olduğunu ifade etti. Trump, görevdeki ilk yılıda Wall Street'teki yükselişlerle övünmüştü. Ancak 2018'in borsa adına zorlu geçmesinden bu yana bunun suçunu başka yerlere atmaya çalışıyor.

Trump Fed'in uyguladığı para politikasının ekonomik büyümeyi desteklemediğini savunuyor.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, piyasaların kaygılarını gidermek için pek görülmedik bir adım atarak ülkenin altı büyük bankasının yöneticileriyle telefon görüşmeleri yapmıştı.

Daha sonra bakanlığın açıklamasında bankaların "tüketici, işletmeler ve tüm diğer piyasa faaliyetlerine kredi vermek için bolca likiditesi bulunduğu" belirtilmiş ve "Piyasalar düzgün bir şekilde işlemeye devam ediyor" denmişti.

Uzmanlarsa bu tür beklenmedik açıklamaların yatırımcılarda gerginlik yarattığını söylüyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün de yine kaygıları gidermek için başlıca piyasa düzenleme kurumlarını ve FED yetkililerini aramıştı.