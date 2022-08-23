Trump'ın evinde 300'den fazla gizli belge ele geçirildi

Habere göre, Trump'ın görevden ayrılmasından bu yana gizli dökümanları da içeren toplamda 300'den fazla belge ele geçirildi.

Bu sayı Adalet Bakanlığı'ndaki endişeyi artırdı ve FBI'ın cezai soruşturmayı genişletmesine yardımcı oldu.

KUTULARDA CIA VE FBI'I İLGİLENDİREN İÇERİKLER VAR

Görsel: Associated Press

Trump'ın Beyaz Saray'dan aldığı gizli belgelerin tam olarak ne hakkında olduğu belirsizliğini koruyor. Ancak kaynaklar; Trump görevden ayrıldıktan yaklaşık 1 yıl sonra Ocak ayında teslim ettiği 15 kutunun içinde CIA, Ulusal Güvenlik Ajansı ve FBI'ı doğrudan ilgilendiren çeşitli konuları kapsadığını söyledi.

Trump'ın yardımcıları, Haziran ayı başlarında Adalet Bakanlığı yetkililerinin Mar-a-Lago'yu ziyareti sırasında birkaç düzine ek hassas belgeyi teslim etti. Bu ayki aramanın sonunda, yetkililer, çok sayıda ek belgeden oluşan, sınıflandırılmış ve gizli olarak işaretlenmiş 11 set malzeme de dahil olmak üzere 26 kutu ele geçirdi.