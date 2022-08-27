Trump'ın evini aramışlardı! FBI kanıtları gerekçe gösterdi

ABD'de kısmen kamuoyuna açıklanan mahkeme belgelerine göre Federal Soruşturma Bürosu FBI, eski Başkan Donald Trump'ın Florida'daki evinde yaptığı aramada, arama izni çıkartmak için bir yargıca "adaletin engellenmesine yönelik kanıtlar" bulmayı beklediğini söyledi.

Soruşturmacılar, Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinde çok gizli dosyaların, çeşitli gazeteler ve dergilerle birlikte saklandığını söyledi.

Amerikan Adalet Bakanlığı, arama izni talebinin "önemli sayıda sivil tanıkları korumak" için sansürlendiğini belirtti.

Trump ise soruşturmanın "siyasi haydutlarca" yönetildiğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı, FBI'ın 8 Ağustos'ta Trump'ın evinde yaptığı arama için mahkemeye sunduğu talebin metnini yayımladı, ancak metnin büyük bölümü sansürlendi.

Talep, evin aranmasından önce yapıldığı için, Trump'ın golf kulübünden çıkan gizli belgeler konusunda Adalet Bakanlığı'nın daha önce yaptığı açıklamanın ötesinde bir unsur bulunmuyor.

Arama emri talebinin karartılmayan bir bölümünde Washington'da çalışan bir FBI ajanı, "Konutta, kanıt, kaçak malzeme, suçtan kazanılanlar ve yasadışı bir şekilde elde tutulan diğer unsurların bulunacağına dair makul şüphe var" diyor.

Ayrıca ajan "Mekanda adaleti engellemeye yönelik kanıtlar bulunacağına dair makul şüphe de var" ifadelerini kullanıyor.

Soruşturma, başkanlık kayıtlarını tutan Ulusal Arşivler'in bu yıl ocak ayında Mar-a-Lago'dan aldığı 15 kutu belgede "çok sayıda" gizli belge tespit etmesinden sonra başlatılmıştı.

FBI'ın yaptığı değerlendirmeye göre bunlar arasında 184 gizli belge, 25 de çok gizli belge vardı.

Belgeler arasında ABD'nin insan istihbarat kaynaklarıyla ilgili çok hassas bilgiler, bazı belgelerde de yabancı ülke vatandaşlarına gösterilmemesi gerektiği anlamına gelen "Noforn" işareti vardı.

Bu belgelerin de, gazeteler, dergiler, notlar ve diğer dokümanlarla birlikte tutulduğu kaydedildi.

Arama izni talebinde "En büyük kaygılardan biri de, çok gizli belgelerin diğer kayıtlarla karıştırılması" deniliyor.

21 sayfa karartıldı

Soruşturmacılar, Trump'ın bu nedenle aralarında gizli belgelerle ilgili Casusluk Yasası da dahil üç farklı federal yasayı ihlal etmiş olabileceğine inanıyor.

38 sayfalık arama izni talebinde, 21'i çoğu ya da tamamı karartılmış halde yayımlandı.

Trump ise kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan tepki gösterdi.

Trump, arama iznini veren Yargıç Bruce Reinhart'ın "evinin basılmasına" asla izin vermemesi gerektiğini söyledi ve yargıcın kendisine karşı kişisel düşmanlık beslediğini iddia etti.

Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasının şimdi kapalı kapılar ardında devam etmesi, belgelerin incelenmesi ve potansiyel olarak daha fazla tanığın çağırılması bekleniyor.

Bu sürecin sonunda, savcıların suçlama yöneltip yöneltmeyeceklerine karar verene kadar kamuoyunun pek bir bilgi alması öngörülmüyor.

Trump'ın avukatları geçtiğimiz günlerde soruşturmanın dondurulması ve bağımsız bir savcının atanmasını talep emişlerdi.

Trump'ın avukatlarının bu taleplerini hukuken meşru göstermek için 26 Ağustos'a dek süre verilmişti.