        FBI, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un konutunda arama gerçekleştirdi | Dış Haberler

        FBI, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un konutunda arama gerçekleştirdi

        FBI, ABD Başkanı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un konutunda arama yaptı. Yetkililer, Bolton'un herhangi bir suçla itham edilmediğini veya gözaltına alınmadığını belirtti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 15:54 Güncelleme: 22.08.2025 - 15:54
        Trump'ın eski danışmanının evinde arama
        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Maryland eyaletindeki konutunda arama yaptı.

        Associated Press'in (AP) ismini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı habere göre FBI, gizli belgelerin saklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Bolton'ın konutunu aradı.

        Yetkililer, Bolton'un herhangi bir suçla itham edilmediğini veya gözaltına alınmadığını belirtti.

        Beyaz Saray ve Bolton'un avukatı, henüz konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

        Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yaptı. Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.

