Trump'ın ekibi Rusya'ya yaptırım hazırlığında

47. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte karşılaşacağı sorunların başında Ukrayna-Rusya Savaşı geliyor.

Rusya'ya karşı nasıl bir siyaset izleyeceği merak konusu olan Donald Trump ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Bloomberg'in iddiasına göre Donald Trump'ın danışmanları, Rusya'nın enerji gelirlerine darbe vurmak adına bir yaptırım paketi hazırlıyor.

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Donald Trump bu hamlesi ile Rusya'nın önemli gelir kaynaklarının başında gelen petrole darbe vuracak ve bu sayede Ukrayna Savaşı için yapılacak ateşkes görüşmelerinde Rusya'yı daha zayıf bir pozisyonda tutacak.

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden da benzer bir politika izleyerek geçtiğimiz hafta Gazprom Neft ve Surgutneftegas gibi büyük enerji şirketlerine yaptırım uyguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'yı zayıflatmanın yolunun petrol ve doğalgaz gelirlerini azaltmak olduğunu söylemiş ve Joe Biden'a teşekkür etmişti.

Donald Trump, Rus petrolüne yaptırım kararı alırsa dünyadaki petrol fiyatlarının artması bekleniyor.