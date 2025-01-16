Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'ın ekibi Rusya'ya yaptırım hazırlığında | Dış Haberler

        Trump'ın ekibi Rusya'ya yaptırım hazırlığında

        Ukrayna-Rusya Savaşı'na dair nasıl bir siyaset izleyeceği merak konusu olan Donald Trump ile ilgili önemli bir iddia öne sürüldü. İddiaya göre Donald Trump'ın danışmanları Rusya'nın enerji gelirlerine darbe vurmak adına bir yaptırım paketi hazırlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 21:43 Güncelleme: 16.01.2025 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın ekibi Rusya'ya yaptırım hazırlığında
        ABONE OL
        ABONE OL

        47. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte karşılaşacağı sorunların başında Ukrayna-Rusya Savaşı geliyor.

        Rusya'ya karşı nasıl bir siyaset izleyeceği merak konusu olan Donald Trump ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Bloomberg'in iddiasına göre Donald Trump'ın danışmanları, Rusya'nın enerji gelirlerine darbe vurmak adına bir yaptırım paketi hazırlıyor.

        Donald Trump bu hamlesi ile Rusya'nın önemli gelir kaynaklarının başında gelen petrole darbe vuracak ve bu sayede Ukrayna Savaşı için yapılacak ateşkes görüşmelerinde Rusya'yı daha zayıf bir pozisyonda tutacak.

        Mevcut ABD Başkanı Joe Biden da benzer bir politika izleyerek geçtiğimiz hafta Gazprom Neft ve Surgutneftegas gibi büyük enerji şirketlerine yaptırım uyguladı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'yı zayıflatmanın yolunun petrol ve doğalgaz gelirlerini azaltmak olduğunu söylemiş ve Joe Biden'a teşekkür etmişti.

        Donald Trump, Rus petrolüne yaptırım kararı alırsa dünyadaki petrol fiyatlarının artması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat'a tutuklama talebi
        Rıza Akpolat'a tutuklama talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Habertürk Anasayfa