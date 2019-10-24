ABD Başkanı Donald Trump, Pittsburgh kentinde düzenlediği mitingde, Meksika'yla sınırı olmayan Colorado eyaletine de kaçak göçmen geçişlerini engellemek amacıyla duvar inşa ettiklerini söylemesi sosyal medyada espri konusu oldu.

Trump, Shale Insight Konferans Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "New Mexico'ya duvar inşa ediyoruz ve Colorado'ya da inşa ediyoruz, çok güzel bir duvar inşa ediyoruz, büyük bir duvar, altından ya da üstünden geçemeyeceğiniz, bir duvar da Teksas'ta inşa ediyoruz. Kansas'a duvar inşa etmiyoruz ama onlar da demin bahsettiğimi faydalardan yararlanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yerel basında çıkan haberlerde Teksas'ın güneyinde duvar inşa çalışmalarının sürdüğü, buna karşın Colorado'da bu yönde bir çalışma olmadığı belirtildi.

Ardından Trump'ın sözlerine ilk tepki Colorado Valisi Jared Polis'ten geldi. Polis Twitter'dan attığı mesajda, "Bu biraz tuhaf... Colorado'nun Meksika'yla sınırı yok. İyi ki Colorado çocukların temel coğrafyayı öğrenebildikleri ücretsiz kreş günü hizmetini sunuyor" diye yazdı.

Trump, sosyal medya üzerinden gelen eleştiriler üzerine yolladığı tweet'inde ise, Colorado'ya duvar inşası konusunda şaka yaptığını, ancak Colorado'da yaşayanların da tıpkı duvar inşa edilmeyen Kansas eyaletinde olduğu gibi, duvarın sağladığı faydalardan yararlandıklarını öne sürdü.