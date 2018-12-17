Trump'ın Beyaz Saray Sekreterliğine atadığı Mulvaney iki yıl önce ABD Başkanı için 'korkunç bir insan' dedi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine atadığı Mick Mulvaney'in, Trump için "korkunç bir insan" dediği bir video ortaya çıktı.
2016'daki başkanlık seçimlerinden önce çekilen görüntülerde Mulvaney "Evet, Donald Trump'ı destekliyorum, ancak bunu kendisinin korkunç bir insan olduğunu düşünmeme karşın yapıyorum" diyor.
Mulvaney, Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ı da "o da aynı derecede kötü" diyerek niteliyor.
Daily Beast tarafından yayımlanan video, 51 yaşındaki eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mulvaney, Güney Carolina eyaletindeki yarışta Demokrat Partili rakibi Fran Person ile bir tartışma sırasında çekildi.
Mulvaney şu anda Yönetim ve Bütçe bürosunun (OMB) başında ve Ocak ayında yeni görevine başlaması bekleniyor.
New York Times'ın haberine göre OBM Sözcüsü Meghan Burris , Mulvaney'in bu sözleri Trump ile buluşmadan önce sarf ettiğini ve "eski haber" olduğunu söyledi.
Burris Mulvaney'in Trump'ı "hem sevdiğini hem de saygı duyduğunu ve kendisi için çalışmaktan memnuniyet duyduğunu" belirtti.
Beyaz Saray ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
NBC'ye göre, 2016'daki bir Facebook paylaşımında da Mulvaney Trump için "çok iyi bir insan değil" dedi.
Trump'ın 2005 yılında kadınlar için müstehcen ifadeler kullandığı ses kaydını yorumlayan Mulvaney paylaşımında "Kampanya sırasında Donald Trump hakkında öğrendiğmiz tek şey, iyi bir insan olmadığı. Ses kaydında söyledikleri iğrenç ve savunulamaz. Daha da kötü şeyler söylediğini tahmin ediyorum" diyor.
Ancak Mulvaney "Donald Trump'ı insan olarak pek sevmediğime karar verdim. Ama yine de ona oy vereceğim. Hala insanlardan aynısını yapmasını istiyorum. Ve bunun da tek bir basit nedeni var: Hillary Clinton." diye de ekliyor.
Mulvaney, yıl sonunda görevi bırakacak General John Kelly'nin yerine Beyaz Saray Sekreterliği görevini üstlenecek.
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