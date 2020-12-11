Trump'ın Batı Sahra açıklamasının ardından İspanya-Fas zirvesi ertelendi

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün "Fas'ın Batı Sahra üzerinde hakimiyetini tanıdığı" açıklamasının ardından, normal şartlarda 17 Aralık'ta yapılması öngörülen İspanya-Fas hükümetler arası zirve şubat ayına ertelendi.

Trump'ın dünkü açıklamasından kısa bir süre sonra, gelecek hafta Fas ile yapılacak zirvenin şubat ayına ertelendiğini duyuran İspanyol hükümeti, gerekçe olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gösterdi.

İspanyol basını Fas ile planlanan zirvenin ertelenmesinin arkasında Trump'ın Batı Sahra ile ilgili sözlerinin olabileceğini iddia ederken, gerek Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya gerekse Başbakan Pedro Sanchez bu polemiğe girmeyerek, erteleme nedeninin Kovid-19'dan kaynaklandığını söyledi.

Sanchez, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinin ardından İspanyol gazetecilere yaptığı açıklamada, Fas ile İspanya arasındaki ilişkilerin "mükemmel" olduğunu, toplantının ertelenmesinde salgından başka sebep olmadığını vurguladı.

İki ülke arasındaki üst düzey toplantının uzun süredir planlandığını ve her iki tarafın da istekli olduğunu söyleyen Sanchez, "Salgın nedeniyle iki ay daha bekleyerek, toplantıları daha garantili bir şekilde yapmaya karar verdik. Kesinlikle başka bir gerekçe yok." dedi.

Sanchez, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına ilişkin ise şunları söyledi:

"İsrail ile Fas arasındaki ilişkilerin normalleşmesini diğer ülkelerde olduğu gibi memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte İspanya, İsrail-Filistin çatışmasının kesin bir çözüme ulaşmasını da görmek istemektedir. Batı Sahra konusuna gelince, İspanya'nın pozisyonu çok açık ve herkes tarafından biliniyor. BM kararlarına dayalı, uluslararası yasalara saygılı bir çözüm."

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, "Bugün, Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdığımız bir bildiri imzaladım. Fas'ın ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik teklifi, kalıcı barış ve refah için tek, kalıcı çözümdür." ifadesini kullanmıştı. Trump ayrıca, "İki muhteşem dostumuz İsrail ve Fas Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmaya vardı. Bu, Orta Doğu'da barış için büyük bir atılım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu.

Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.