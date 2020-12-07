ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından avukatı Rudy Giuliani'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Trump avukatı için "Bir an önce iyileş" dedi.

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