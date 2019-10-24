Trump'ın avukatı: 'Başkan birini vursa bile yargılanamaz'

24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı William Consovoy, "Başkan birini vursa bile yargılanamaz" dedi.
New York'ta dün temyiz mahkemesinde Trump'ın sekiz yıl öncesine giden mali kayıtlarının incelenmesi için çıkarılan mahkeme emrine itirazı görüşüldü.
Savcılık, Trump ya da şirketlerinin, yaptığı "sus payı ödemeleri" için eski avukatı Michael Cohen'e para vermesinin yasalara aykırı olup olmadığı konusunda soruşturma yürütüyor.
Üç yıl hapis cezasına çarptırılan Cohen, Trump'la cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen porno yıldızı Daniel Storms'a, konuşmaması için kampanya döneminde ödeme yapıldığını kabul etmişti. Trump Storms ile ilişkiye girdiğini reddediyor.
Duruşma sırasında Consovoy, Trump'ın dokunulmazlığının, mahkeme emriyle evrak istenmesi de dahil ceza soruşturmalarını da kapsadığını öne sürdü.
Savcılık yetkilisi Carey Dunne, Trump'ın dokunulmazlığının "aşırı mutlak" olduğunu söyleyerek "Eyaletlerin görevdeki başkanlar hakkında ceza soruşturması yapabileceği örnekler olmalı. Örneğin 5. Cadde'de silahı çekip birini vurması durumunda" dedi.
Yargıç, Consovoy'a bu konuda ne düşündüğünü sordu. Consovoy, soruyu "Başkan böyle bir suçtan ancak görevini bıraktıktan ya da azledildikten sonra yargılanabilir. Bu daimi bir dokunulmazlık değil" diye yanıtladı.
Bunun üzerine yargıç, "Görevde olduğu dönemden bahsediyorum. Hiçbir şey yapılamaz mı? Bunu mu diyorsunuz" diye sorusunu tekrarladı, Consovoy da "Evet, doğru" diye yanıt verdi.
"Beşinci caddede birini vurma örneği" seçim kampanyası sırasında Donald Trump tarafından verilmişti.
Trump 2016'daki bir konuşmasında sadık bir destekçi kitlesi olduğunu öne sürerek "Beşinci Cadde'nin ortasında durup birini vursam bile hiç destekçi kaybetmem" demişti.
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