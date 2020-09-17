Trump'ın '2020 sonunda ABD'de 100 milyon doz aşı dağıtılacak' iddiası bilim insanlarının açıklamalarıyla çelişiyor

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşısı ve maske kullanımı konusunda ülkenin üst düzey sağlık yetkilisi tarafından verilen bilgilerle çelişkili açıklamalarda bulundu.

Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada 2020'nin sonunda en az 100 milyon doz aşının ülkesinde dağıtılacağını açıkladı.

Trump, "Gıda ve İlaç Kurumu aşıyı onaylar onaylamaz 100 milyon dozu 2020 sonuna kadar dağıtabileceğiz. Çok sayıda aşıyı bu tarihten de önce dağıtacağız" dedi.

Basın toplantısında konuşan Trump'ın bu sözleri, ABD Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı Robert Redfield'ın açıklamaları ile çelişti.

Redfield, "Aşının yaygın kullanımı gelecek yılın ortasını bulabilir, belki daha da gecikebilir. O zamana kadar salgınla savaşın en önemli silahı maskeler olacak" demişti.

Redfield'in Kongre'ye yaptığı açıklama hatırlatılınca Trump, "Sanırım bu açıklamayı yaparken bir hata yaptı. Bu yanlış bilgi. Aşıya çok yakınız, biliyorsunuz. Sanırım Ekim ayı gibi başlayabiliriz. [Redfield'ın] karıştırdığına inanıyorum. Size söylüyorum işte; aşı hazır olur olmaz ilerlemeye hazırız" yanıtını verdi.

'Maske daha garantili'

CDC Başkanı, maske kullanımının koronavirüse karşı aşıdan daha etkili koruma sağlayabileceğini, halk arasında aşının yaygın kullanımının sonuçlarının 2021'in ikinci veya üçüncü çeyreğinde görülebileceğini kaydetmişti.

Redfield, "Maske kullanımının Covid'e karşı koruyuculuğunun aşıya kıyasla daha garantili olduğunu söyleyebilirim, çünkü aşının bağışıklık sağlayıcılığı yüzde 70 düzeyinde. Bağışıklık tepkisi oluşmadığı durumda aşı beni korumaz, ama maske korur" demiş ve Amerikan halkının henüz salgını kontrol altına alacak düzeyde maske kullanmadığını belirtmişti.

CDC Başkanı Robert Redfield

Trump ise bu açıklamalara "Bunları söylerken hata yaptığını sanıyorum. Doğru bilgi değil" diye karşılık verdi.

Maske kullanımı ile ilgili olarak da Redfield'ın soruyu yanlış anlamış olabileceğini söyleyen Trump, "Aşının maskeden çok daha faydalı olacağını umuyorum" dedi.

Daha sonra yazılı bir açıklama yapan Redfield ise Trump'ın kendisiyle ilgili "hata yaptı" yorumuna atıf yapmadan şunları kaydetti:

"Covid-19 aşısı Amerikalıların gündelik normal hayata dönmesini sağlayacak. Virüse karşı elimizdeki en iyi savunma ise maske takmak, elleri yıkamak, sosyal mesafe ve kalabalığa girme konusunda dikkatli olmak gibi önemli risk azaltıcı çabalardır."

CDC'den bir sözcü ise Trump'ın aşı konusundaki yorumlarını destekleyen bir açıklamada bulundu.

Dr. Redfield'ın Kongre'de sorulan bir soruyu yanıtlarken tüm Amerikalıların Covid aşısını tamamlayacağı süreye ilişkin açıklama yaptığı ve bunun 2021'in ikinci veya üçüncü çeyreğinde olacağını belirttiği ifade edildi.

Trump: Aşı 3-4 hafta sonra hazır olabilir

Salı akşamı ABC News kanalına konuşan Trump, koronavirüs aşısının kısa zaman içinde dağıtıma hazır olabileceğini söylemiş, "Bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı, 3 hafta, 4 hafta içinde olabilir" demişti.

Trump ayrıca koronavirüs salgınının aşı olmadan 'sürü zihniyetiyle' kaybolacağını söylemişi.

"Aşı olmadan yok olacak. Zamanla yok olacak, sürü zihniyeti gibi bir şey geliştireceksin. Sürü geliştirilecek, bu olacak."

Trump'ın atadığı aşı iletişim sorumlusu tartışmalı açıklamalarının ardından izne ayrıldı

Başkan Trump'ın atadığı aşı ile ilgili iletişimden sorumlu Michael Caputo, tartışmalı açıklamalarının ardından sağlık sorunları nedeniyle izne ayrıldı.

Caputo, Pazar günü Facebook'taki bir canlı yayın sırasında, Sağlık Bakanlığı'ndaki bilim insanlarını Trump'a karşı "direniş birliği" kurmakla ve bilimi siyasete alet etmekle suçlamıştı.

Caputo ayrıca Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Trump'ın kazanacağı zaferi kabul etmeyeceğini iddia edip Trump destekçilerine silah satın almaları çağrısında bulunmuştu.

Daha sonra yazılı bir açıklama yapan Caputo, "geçen hafta tespit edilen lenf bezi sorunuyla ilgili gerekli tahkikatları yaptırmak üzere" sağlık nedenli geçici izne ayrılacağını kaydetti.

Caputo'nun danışmanlarından Paul Alexander ise Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkililerine Trump'ın açıklamalarını desteklemeleri yönünde baskı yaptığı iddiasının ardından görevden ayrıldı.

https://www.youtube.com/watch?v=vNVcpCvF9-4&ab_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e

https://www.youtube.com/watch?v=EQCGMyss4w8&ab_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e