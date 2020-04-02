02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi olan New York'a yaptıkları yardımlara işaret ederek "Ne yaparsak yapalım, New York hep şikayet ediyor. İhtiyaçlarından 10 kat fazlasını bile göndersek, asla yeterli olmaz." açıklamasında bulundu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 ile mücadelede bazı eyaletlere tıbbi yardımın yanı sıra sahra hastanesi yardımı da yapıldığını ancak bazı eyaletlerin asla tatmin olmadığını vurgulayarak "Bizden şikayet eden eyaletler, kriz gelmeden çok önce stoklarını yapmalı ve hazır olmalıydı." ifadesini kullandı.
Bazı eyaletlerin, federal yönetimin yaptıklarından dolayı son derece memnun olduğunu kaydeden Trump, bugün birçok solunum cihazının eyaletlere gönderileceğini, binlerce cihazın da üretim aşamasında olduğunu belirtti.
Trump, özel sektörün de katkısıyla başlatılan "Air Bridge" isimli proje ile başka ülkelerden satın alınan tıbbi malzemelerin olduğu 51 kargo uçağının da yakında ABD'ye geleceğini ve bu malzemelerin doğrudan hastanelere gönderileceğini kaydetti.
New York'a şu anda diğer tüm eyaletlerden daha çok yardım ettiklerini kaydeden Trump, "Ne yaparsak yapalım, New York hep şikayet ediyor. İhtiyaçlarından 10 kat fazlasını bile göndersek, asla yeterli olmaz." ifadesini kullandı.
Trump, "Diğer eyaletlerin aksine, New York ne yazık ki çok geç harekete geçti. Daha çok çaba göstermeliydiniz. Şikayet etmeyi bırakın ve gönderdiğimiz malzemelerin nereye gittiğini bulun. (New York Valisi Andrew) Cuomo çok çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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TRUMP, NEW YORK'TAKİ HASTANELERİ SUÇLAMIŞTI
Trump, geçen haftaki basın toplantısında, New York'taki hastanelerde "tıbbi malzeme yokluğu" yaşanabileceği endişelerine ilişkin de ilginç bir iddia ortaya atmıştı. Trump, "Bir anda haftalık 10-20 bin maske ihtiyacı nasıl 300 bine çıkabiliyor? New York'taki hastanelerde bir işler dönüyor. Gazeteciler olarak siz bu meseleye bir bakmalısınız. Bu maskeler nereye gidiyor? Arka kapıdan başka yerlere mi gidiyor? Bu hastanelerde stokçuluktan da kötü şeyler dönüyor olabilir." demişti.
New York Valisi Cuomo ise sık sık, federal yönetimden yeterli destek gelmediğini ve kendilerini yalnız hissettiklerini savunuyor.
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