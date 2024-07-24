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        Haberler Dünya Trump, Harris'i şikayet etti: "Biden'ın seçim bağış paralarını kullanmaya çalışıyor" | Dış Haberler

        Trump, Harris'i şikayet etti: "Biden'ın seçim bağış paralarını kullanmaya çalışıyor"

        ABD Başkan Adayı Kamala Harris, kampanyasının ilk gününde 81 milyon dolar topladı. Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump'ın kampanya ekibiyse, seçimden çekilmeden önce Joe Biden için toplanan 91,5 milyon doların Harris tarafından kullanılmaya çalışıldığını ileri sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 18:29 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:30
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        Harris'i şikayet etti
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        ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, başkanlık yarışından çekilmeden önce Başkan Joe Biden'ın kampanyası için bağışlanan 91,5 milyon doları kullanmaya çalıştığı iddiasıyla şikayette bulundu.

        Bir günde 81 milyon dolar
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        CNN'in haberine göre, Trump'ın seçim kampanyasından başmüşavir David Warrington, Harris, Biden ve Biden'ın seçim kampanyasına yönelik Federal Seçim Komisyonuna (FEC) şikayette bulundu.

        Warrington, şikayetinde Harris'in, Biden başkanlık yarışından çekilmeden önce seçim kampanyası kapsamında toplanan 91,5 milyon doları "kullanmaya çalıştığını" ileri sürdü.

        Harris'in söz konusu bağış paralarını kullanma çabasını "hile" diye niteleyen Warrington, "Kamala Harris'in, Biden'dan adaylığı devralmasına ve belge değiştirerek Biden'ın kampanyasının kontrolünü eline almasına" ilişkin federal kampanya mali kanununda bir hüküm olmadığını savundu.

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        HARRIS'İN KAMPANYASI: ASILSIZ

        Öte yandan, Harris'in seçim kampanyası sözcüsü Charles Lutvak, şikayeti "asılsız" olarak niteledi.

        Lutvak, Harris'in ekibinin koordine olmuş yüzlerce ofis ve çalışanıyla bağış toplamaya devam edeceğini belirterek, "Demokratların, Trump'ı ve müttefiklerini yenmek için azimli olduğu ve Cumhuriyetçilerin bu durumu kıskanmış olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

        The New York Post'un haberine göre, Harris'in kampanyasından başka bir yetkili de Biden için bağış toplama komitelerinin hem Biden hem de Harris'in adına yetkili olduğunu savundu.

        BIDEN ÇEKİLDİ

        ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

        Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.

        Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos'ta Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #trump
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