Trump hafta sonu iki miting yapmak istiyor! - Haberler

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi devam eden ABD Başkanı Donald Trump, kendisi iyi hissettiğini belirterek, cumartesi akşamı seçimler için kritik olan Florida'da, pazar akşamı da bir diğer kritik eyalet olan Pennsylvania'da miting yapmak istediklerini söyledi.

Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump, Fox televizyonunda yayımlanan Sean Hannity Show'a telefon ile bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendisini gayet iyi hissettiğini vurgulayarak, seçimler için kritik iki eyalet olan Florida ve Pennsylvania konusunda, "Planlanabilirse, cumartesi akşamı Florida'da, pazar akşamı da Pennsylvania'da miting yapmak istiyorum." diye konuştu.

Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun (CPD),Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın 15 Ekim'de yapacağı canlı yayın tartışmasını sanal ortama taşımasına taşımasına da tepki gösteren Trump, "Ben sanal ortamda yapılacak bir tartışmaya katılmam." dedi.

Trump, Biden'a da "Hadi Joe, hadi tartışmayı yüz yüze yapalım." çağrısında bulundu.

Hannity'nin "Kovid-19 testiniz negatif çıktı mı?" şeklindeki ısrarlı sorusu üzerine Trump, "Yarın tekrar Kovid-19 testi yaptıracağım. Sürekli test yapmak için bir nedeni yok. Ancak doktorlar en son vücudumda çok az enfeksiyon ve virüs buldu." ifadesini kullandı.

Trump'ın yayın esnasında iki kes sesinin kısılması ve başkanın boğazını temizleyerek konuşmaya devam etmesi ise dikkati çekti.

Trump'ın doktoru Conley: Cumartesi Trump'ın güvenli bir biçimde kamusal işlerine dönmesini bekliyorum

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın, cumartesi günü kamusal işlerine güvenli bir şekilde dönmesinin beklendiği açıklandı.

Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

Trump'ın nabzının, tansiyonunun, solunum hızının ve kalp atım hızına dair verileri de paylaşan Conley, "Eve döndüğünden bu yana Trump'ın fiziki durumu stabil kaldı ve hastalığın ilerlediğine dair bir belirti göstermedi." bilgisini paylaştı.

Conley, Trump'ın tedaviye gayet iyi cevap verdiğini ve verilen ilaçların herhangi bir yan etki göstermediğini vurgulayarak, "Cumartesi günü, Trump'a Kovid-19 tanısı konulalı 10 gün olacak. Sağlık ekibinin uyguladığı ileri seviyeli tanıların ilerlemesine baktığım zaman, cumartesi günü Trump'ın güvenli bir biçimde kamusal işlerine dönmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.