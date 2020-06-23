ABD Başkanı Donald Trump, ülke çapındaki protesto gösterilerinde heykelleri hedef alan kişilere yönelik kararname imzalayacağını duyurdu.
Trump, Arizona eyaletine yapacağı ziyaret için Washington'dan ayrılmadan önce Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ülkede ırkçılık karşıtı gösterilerde, "ırkçı" tutumlarıyla tanınan Amerikan Konfedere Devletleri generalleri ve eski ABD başkanlarının heykellerinin hedef alındığına işaret eden Trump, dün gece de bir grup göstericinin Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içindeki, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykelini yıkmak istemesine tepki gösterdi.
Beyaz Saray önündeki olaylarda dün gece birçok kişinin gözaltına alındığını ve bazılarının uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirten Trump, "Bazı insanlar bu dili sevmiyor ama bu kişiler vandal, anarşik provokatörler. Bunlar kötü insanlar ve ülkemizi sevmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Heykellere yönelik vandallık yapan kişilere uzun hapis cezaları da dahil ağır cezalar verilmesi için bir kararname imzalayacağı iddialarına ilişkin Trump, "Yakın zamanda bu konuda bir kararname imzalayacağım. Bu kararname, halihazırda olan kanunları güçlendirecek." dedi.
ABD, KOVİD-19 TEST PROGRAMINI YAVAŞLATACAK
Trump, "Kovid-19 test programını yavaşlatacağız, daha az test yapınca vaka sayısı da düşer." açıklamasında ciddi olup olmadığına yönelik bir soruya, "Bu konuda şaka yapmıyordum." yanıtını verdi.
ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek vaka sayısına sahip olmasını, yüksek test oranlarına bağlayan Trump, "Daha fazla test yaparak daha çok vaka bulacağız. Bu kulağa kötü geliyor. Pozitif çıkan birçok kişi çok az belirti gösteriyor, birçoğu genç insanlar. Daha çok vakamız var ama ölüm oranımız düşük." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!