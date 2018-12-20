Washington Examiner'ın haberine göre, görüşmenin iptal edildiğini doğrulayan Cumhuriyetçi Corker, toplantının iptal edildiğini Beyaz Saray'a geldiğinde öğrendiğini belirtti.



Trump'ın Suriye'deki 2,000 ABD askerini çekme kararını eleştiren çok sayıda senatörün arasında bulunan Corker, ABD Senatosu'ndaki Dış İlişkiler Komitesi'nde Cumhuriyetçi grubun liderliğini yapıyor.



Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trump Başkanlığı döneminde Suriye'de olmamın tek nedeni DEAŞ'ı yenmekti, yendik" dedi.

Corker ise alınan karardan kurumların haberdar olmadığını ve iletişimin sağlanmadığını belirterek, "Bence Başkan Trump uyandı ve kararı açıkladı." demişti.