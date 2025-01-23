ABD Başkanı Donald Trump seçim sürecinde sözünü verdiği üzere, ABD sınırlarından göçmen girişini yasaklayan bir kararnameye imza attı.

Karar, Meksika'dan ABD'ye doğru yola çıkan göçmen topluluklarının önüne geçmek adına alındı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre yetkili makamlar, göçmenlerin ülkeye girmemesi adına birçok yöntemi kullanabilecek.

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Donald Trump ayrıca 1500 askerin sınırda konuşlanması için emir verdi. Sınıra askerlerin yanı sıra istihbarat uzmanları da gidecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre bu emir herkes için mesaj içeriyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.