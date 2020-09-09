Trump: Gerekirse kendi mal varlığımdan harcarım

Amerikan medyasının konuya ilişkin bilgi sahibi bazı kaynaklara dayandırdığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi eski Başkan Yardımcısı Demokrat Joe Biden'ı yenmek için mal varlığından kampanyasına fon aktarmayı planladığı yönündeki iddialar, Washington'da tartışmalara neden oldu.
Kaynaklar, Başkan Trump'ın 2020 başkanlık seçimi kampanyasının ilk döneminde çok fazla para harcadığını ve yarışın kızışması ile daha fazla paraya ihtiyaç olacağını gerekçe göstererek kendi mal varlığından 100 milyon dolarlık bir fonu kampanyasına aktarmayı düşündüğünü iddia etti.
Florida'ya gidişinden önce havalimanında basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Trump, "Gerekirse yaparım. Kazanmamız için yapmamız gereken her şeyi yapacağız." dedi.
Diğer taraftan, sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Kampanyam, sahtekar medyanın Çin virüsü (Kovid-19) ile ilgili yaptığı yalan haberlere karşılık vermek üzere çok para harcadı. Şimdi nasıl iyi iş çıkardığımızı gördüler ve 4 yıl önce olduğundan 3 katı kadar paramız var ve anketlerde yukarı çıkıyor. Çok fazla para ve enerji harcadık." ifadesini kullandı.
Trump'ın bu adımı atması durumunda, "ABD'de ilk kez bir başkanın ikinci kez seçilmek için kendi sermayesini kullanmış olacağı" tartışılıyor.
Trump, 2016'daki başkanlık seçiminde kampanyasına kendi mal varlığından 66 milyon dolar fon aktarmıştı.
Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi verilerine göre Trump'ın kampanyası şu ana kadar 800 milyon dolar harcarken, Demokrat Parti Ulusal Kongresinin verilerine göre ise rakibi Biden'ın kampanyası şimdiye kadar 414 milyon dolar harcadı.
Demokrat Parti Ulusal Kongresinin verilerinde Biden'ın kampanyasına ağustosta 365 milyon dolar bağış yapıldığı görülüyor.
Biden'ın böylece, eski Başkan Barack Obama'nın 2008'deki seçim kampanyasına tek ayda yapılan 198 milyon dolarlık bağış rekorunu neredeyse ikiye katlaması da dikkatlerden kaçmadı.
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