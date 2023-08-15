Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Trump, Georgia'daki seçimlerde hile yapıldığını gösteren 'çürütülemez' kanıtları olduğunu söyledi

        Trump, Georgia'daki seçimlerde hile yapıldığını gösteren 'çürütülemez' kanıtları olduğunu söyledi

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen suçlamaların ardından, Georgia eyaletinde 2020'deki başkanlık seçimiyle ilgili yapıldığını öne sürdüğü sahtekarlıkla ilgili "büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez bir raporu" pazartesi duyuracağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump 'çürütülemez' raporu pazartesi açıklayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı paylaşımda Trump, "Georgia'da meydana gelen başkanlık seçimi sahtekarlığıyla ilgili büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez bir rapor neredeyse tamamlandı." ifadesini kullandı.

        Trump, bahsettiği raporu pazartesi yerel saatle 11.00'de New Jersey'de düzenleyeceği basın toplantısında duyuracağını bildirdi.

        "Bu şüpheleri ortadan kaldıran rapordan yola çıkarak bana ve diğerlerine isnat edilen tüm suçlamalar düşürülmeli." yorumunda bulunan Trump, rapor sayesinde suçsuzluğunun tamamen ortaya çıkacağını savundu.

        TRUMP'A AÇILAN SON DAVA

        Dün gece yerel saatle gece yarısında, Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat eden iddianame kamuya açıklanmıştı.

        REKLAM

        98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

        Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'ın da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

        TRUMP'A AÇILAN DAVALAR

        Eski ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta, 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin Washington DC'de mahkemeye çıkmıştı.

        "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamalarını reddeden Trump, suçlanmasının "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu söylemişti.

        Trump, 13 Haziran'da Miami'de mahkemeye çıkmış, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemeye yönelik 37 suçlamayı reddetmişti. Trump'a, 27 Temmuz'da yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmeleri talimatını verdiği iddiası dahil ilave üç suçlama yöneltilmişti.

        Daha önce de 2016 Başkanlık Seçimi sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle de Trump, 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trump
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Habertürk Anasayfa